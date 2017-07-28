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Vanlı judocu Avrupa üçüncüsü oldu

28 Temmuz 2017 Cuma, 10:17
Vanlı judocu Avrupa üçüncüsü oldu
Vanlı judocu Avrupa üçüncüsü oldu

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Judocusu Ejder Toktay, Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivalinde (EYOF 2017) üçüncülük madalyası kazandı.
Macaristan'ın Györ kentinde yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali (EYOF 2017) yarışmalarına Türkiye Judo Milli Takım adına ay yıldızlı kıyafeti ile katılan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Milli Judocusu Ejder Toktay, üçüncülük madalyası kazandı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Avrupa Olimpiyat Komitesi tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl ise 14 ile 17 yaş aralığındaki yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılım sağlayacağı Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali (EYOF 2017) yarışmalarında, Türkiye Judo Milli Takımında yer alarak bir hafta öncesinde Litvanya'da yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonasında 50 kiloda Avrupa üçüncülüğü madalyasını ülkemize kazandıran sporcumuz Ejder Toktay, bu kez aynı mutluluğu ve gururu bizlere Macaristan'ın Györ kentine yapılan Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali (EYOF 2017)'de İngiliz, Polonya ve Bulgarlı rakiplerini yenerek kazandığı bronz madalya ile yaşattı. Ülkemiz ve ilimiz adına bu gururu bizlere yaşatan sporcumuz Ejder Toktay'ı ve antrenörümüz Rakip Aslan'ı bir kez daha yürekten kutluyor, kendilerine bundan sonraki yarışmalarda ise başarılar diliyorum" dedi.
(MSA-Y)

28.07.2017 10:19:59 TSI
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