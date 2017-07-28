ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kartepe'ye muhteşem gerdanlık

28 Temmuz 2017 Cuma, 10:21
Kartepe'ye muhteşem gerdanlık
Kartepe'ye muhteşem gerdanlık

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi'nin, Dumlupınar ve Ertuğrul Gazi Mahallelerini birleştiren, Ertuğrul Gazi Parkı ile bir kompleks olarak düşünülen Kanal Park Projesi ve Kanal Park Yürüyüş Yolu'ndaki çalışmalar hızla ilerliyor.
Kartepe ilçesinde farklı bölgelerde dinlence ve oyun parklarını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında toplamda 19 bin metrekarelik alanda planlanan Kanal Park Projesinde fitness aletleri, futbol sahası, yürüyüş yolları, kamelyaları ve çocuk oyun grupları bir bütünlük oluşturacak şekilde dizayn edildi. Ekipler projenin ilk etabında sert zemin yapımlarını tamamladıktan sonra park alanında bitkilendirme, sulama sistemi kurulması, aydınlatma direkleri, kamelya ve fitness aletleri montajlarını da tamamladı.
Kanal Park Projesi kapsamında park içerisinde 750 metre, toplamda bin 500 metre yürüyüş yolu yapımı devam ediyor. Yürüyüş yolu İzmit Yahya Kaptan'da bulunan yürüyüş yolu ile birleştirilecek. Kanal Park Projesi içerisinde yer alacak olan iki cafe için çalışmalar son aşamaya geldi. Cafelerin projeleri tamamlandı. En kısa sürede park içerisinde montajına başlanılacak. Bu sayede Kartepe sakinleri park içerisinde çay, kahve imkanı da bulabilecekler.
Kartepe ilçesine renk katacak ve yeni bir soluk getirecek Kanal Park Projesi hızla ilerliyor. Dumlupınar ve Ertuğrul Gazi Mahalleleri sakinlerine yönelik gerçekleştirilen projede en kısa sürede kullanıma sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda Kanal Park Projesiyle birlikte yapımına hız verilen Kanal Park Yürüyüş Yolu'ndaki çalışmalarda yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor.
Kanal Park Projesi'ne büyük önem veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Çalışmalarımızın sonuna yaklaşıyoruz. Kartepe ilçemizde doğaya uygun, yeşili seven bir proje. Kartepemizin güzelliklerine bir yenisi daha eklemiş olacağız. Bulunduğu bölgeye yeni bir soluk, hareketlilik katacak. Çalışmalar hızlı bir tempoda devam ediyor" dedi.
(UK-GY-Y)

28.07.2017 10:24:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Pazarcılardan İzmit Belediyesi'ne teşekkür
YEREL

PAZARCILARDAN İZMİT BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR
Kartepe'ye yeni kültür merkezi
YEREL

KARTEPE'YE YENİ KÜLTÜR MERKEZİ
Eseler Mahalle Konağı Pazar günü açılıyor
YEREL

ESELER MAHALLE KONAĞI PAZAR GÜNÜ AÇILIYOR
Kartepe'de mahalle konağı tamamlanıyor
YEREL

KARTEPE'DE MAHALLE KONAĞI TAMAMLANIYOR
Eray Şamdan Avrupa 6. kez Avrupa Şampiyonu oldu
YEREL

ERAY ŞAMDAN AVRUPA 6. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
İzmit Belediyesi'nden konteyner açıklaması
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NDEN KONTEYNER AÇIKLAMASI
Genel Sekreter Bayram, Darıca'da projeleri inceledi
YEREL

GENEL SEKRETER BAYRAM, DARICA'DA PROJELERİ İNCELEDİ
Gültepe'ye prestijli konutlar geliyor
YEREL

GÜLTEPE'YE PRESTİJLİ KONUTLAR GELİYOR
İzmit Belediye meclisinde önemli kararlar alınacak
YEREL

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNDE ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK
Akçakoca'da mahalle gezisi
YEREL

AKÇAKOCA'DA MAHALLE GEZİSİ
İzmit'te 6 araçla sürekli yıkama yapılıyor
YEREL

İZMİT'TE 6 ARAÇLA SÜREKLİ YIKAMA YAPILIYOR
Engelli aracı vatandaşın hizmetinde
YEREL

ENGELLİ ARACI VATANDAŞIN HİZMETİNDE
Yasak yerlere asılan afişler tek tek toplandı
YEREL

YASAK YERLERE ASILAN AFİŞLER TEK TEK TOPLANDI
Darıca'da sahne yarenlerin
YEREL

DARICA'DA SAHNE YARENLERİN
Körfez'de boş araziler temizleniyor
YEREL

KÖRFEZ'DE BOŞ ARAZİLER TEMİZLENİYOR
Körfez'de yeni imar yolları açılıyor
YEREL

KÖRFEZ'DE YENİ İMAR YOLLARI AÇILIYOR
Çok amaçlı salonda sona doğru gelindi
YEREL

ÇOK AMAÇLI SALONDA SONA DOĞRU GELİNDİ
Gebze Akademi Lise yaz okuluna büyük ilgi
YEREL

GEBZE AKADEMİ LİSE YAZ OKULUNA BÜYÜK İLGİ
Murat Kekilli Kocaelili hayranları için söyledi
YEREL

MURAT KEKİLLİ KOCAELİLİ HAYRANLARI İÇİN SÖYLEDİ
Kağıtsporlu yıldız judocular Türkiye Şampiyonası'nda fırtına gibi esti
YEREL

KAĞITSPORLU YILDIZ JUDOCULAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA FIRTINA GİBİ ESTİ
Engelli vatandaşların deniz keyfi
YEREL

ENGELLİ VATANDAŞLARIN DENİZ KEYFİ
24 yeni jest otobüs hizmete alındı
YEREL

24 YENİ JEST OTOBÜS HİZMETE ALINDI
Kartepe Belediyesi yeni iş makineleri aldı
YEREL

KARTEPE BELEDİYESİ YENİ İŞ MAKİNELERİ ALDI
Serinlemek için vitamin durakları
YEREL

SERİNLEMEK İÇİN VİTAMİN DURAKLARI