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Bismil'de kırsal mahallere 800 çöp konteyneri dağıtıldı



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesince, daha yaşanılabilir bir köy hayatı ve sağlıklı çevre oluşturmak amacıyla 122 kırsal mahalleye 800 adet çöp konteynırı dağıtıldı.

Bismil Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü tarafından hizmet alanı daha da genişletilerek 122 köylerde çöp toplama işlerine devam ediliyor. Köylerde çöplerin toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi çalışmalarına göreve geldikten itibaren başlandığını belirten Belediye Başkanı Turgay Gülenç, "Biz göreve gelmeden önce bazı köylerimizde hiç çöp toplanmamıştır. Ancak göreve geldikten bu köylerimiz çöp konteynırlara kavuştu. Şimdiye kadar Bismil'e bağlı 122 köyde toplam 6 adet çöp aracı ile çalışmalara başlıyoruz. Köylerimize yerleştirdiğimiz toplam 800 adet çöp konteynır ile doğaya zarar veren çöpleri toplayarak belediye çöp toplama sahasına döküyoruz" dedi.

Göreve gelmelerinden itibaren Bismil'e bağlı köylerin yüzde 90'ında çöp toplama işlemlerinin yapıldığını ifade eden Gülenç, "100 nüfus altı olan 20 köyde çöp toplama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ilave konteynır dağıtacağız. Böylece köylerin hepsinde çöp toplama işlerimiz devam edecek. Hizmetlerin periyodik süresini azaltmak ve daha çok kişiye hizmet götürmek amacıyla Devlet Malzeme Ofisi'nden 2 adet çöp kamyonu daha aldık. Şuan 10 adet çöp toplama kamyonu ile hizmet veriyoruz. Bugüne kadar toplam 800 adet çöp konteynerini köylerimize yerleştirdik. Birkaç ay içinde Bismil'de çöpü toplanmayan köy kalmayacak" diye konuştu.

(İHA-MP-Y)



28.07.2017 12:23:54 TSI

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