YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ender Muhammed Gümüş: 2023 hedefine mutlaka ulaşacağız

Ender Muhammed Gümüş: 2023 hedefine mutlaka ulaşacağız



(Fotoğraflı)



Hüseyin Can Aksu

KÜTAHYA (İHA) - Vali Ahmet H. Nayir, Kütahya merkeze bağlı Kızılcakaya Köyünde gerçekleştirilen Mera Islahı ve Suni Mera Tesisi programına katıldı.

Programa Vali Nayir'in yanı sıra İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile Kızılcakaya Köyü Muhtarı Ali Rıza Aytış, daire müdürleri, çiftçiler katıldı.

Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Bize cumhurbaşkanımızın gösterdiği 2023 hedefine bütün kurumlarımızla, Valimizin destekleriyle ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden gelen bütün gayreti göstererek ulaşmaya çalışıyoruz. Burası üstünde ot bitmeyen boş bir araziydi. Burası 370 dekarlık bir alan ve tamamı mera. Buradaki yapılan çalışmalarla 500 kilonun üzerinde bir verim bekliyoruz. Buradan çıkan mahsul, hayvancılığa daha büyük bir katma değer oluşturacak. İl müdürlüğü personelimiz, muhtarımız, köylülerimiz hep beraber ortaya koyduğumuz performansla bu seviyelere geldik. Ben bu meranın, bütün çiftçilerimize, köylülerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Son olarak kürsüye gelen Vali Nayir, insanımızın hizmetinde olan her bir hususun kutsal olduğunu ifade ederek; "Korumak zorunda olduğumuz kutsallarımız var. Bayrağımız, ezanımız, inançlarımız kutsal. Yine bize yurt olmuş bu topraklarımız, vatanımız kutsal. Bu kutsal vatan toprağını korumak için sınırlarda nöbet tutan askerimizin, düşmana karşı ülkeyi koruyan güvenlik güçlerimiz çok önemli görevler yapıyor. Bunlar gibi yine bu kutsal vatan toprağını olması gerektiği şekilde korumak için ormanımızı, meramızı korumak da kutsal. Bu toprakları kendi görevinde, kendi fonksiyonunda kullanmak yine kutsal. Bizler merayı, ormanı, toprağı koruyan her hususu vatan savunmasının bir parçası olarak görüyoruz. Eğer bu topraklar kendi fonksiyonunu, kendi görevini ifa etmiyorsa düşman işgali olan topraklar gibi olur, hiçbir verimi ve faydası olmayan topraklar olur. Dolayısıyla bizler toprağımızı, meramızı, ormanımızı korumayı da vatan savunmasının bir parçası olarak görüyor, insanımızın hizmetinde olan her bir hususu önemli sayıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Müftü Yardımcısı Veysel Kükrek'in dualarıyla hasada başlandı. İlk hasadı Vali Ahmet Hamdi Nayir tırpanla yaptı, ardından biçerdöverle 370 dönüm alanın hasadına başlandı.

Program Vali Nayir'in mera ıslahı ve suni mera tesisi çalışmalarına katkılarından dolayı köy halkı adına köy muhtarı Ali Rıza Aytış'a teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi.

Programın ardından Vali Ahmet H. Nayir, Kızılcakaya Köyünde mantar üretme tesisleri ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Programı Kapsamında Hibe Desteğiyle yapılan serada incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. (EFE)



28.07.2017 12:26:24 TSI

NNNN