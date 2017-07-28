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33'ncü dönem sertifikaları Başkan Osman Zolan'dan

28 Temmuz 2017 Cuma, 12:28
33'ncü dönem sertifikaları Başkan Osman Zolan'dan
33'ncü dönem sertifikaları Başkan Osman Zolan'dan

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Evlilik Okulu'nda 33'ncü dönem sona erdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin uzun süredir uyguladığı Ailemi Seviyorum projesi kapsamında düzenlenen Evlilik Okulu'nda 33'ncü dönem sona erdi. Kent Konseyi'nde düzenlenen sertifika törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Psikolog Gülay Korkut ve kursiyerler katıldı. Başkan Osman Zolan, evliliğin öneminden bahsederek, "Aile toplumumuz açısından çok önemli bir kurum. Eğer aile sağlam olursa ülkemiz ve geleceğimiz de sağlam olur. Evliliğe giden bu yolda bilgi eksikliği olmasın" dedi. Sabırla ortak paydada buluşmak gerektiğini ifade eden Başkan Osman Zolan, "Evliliğiniz mutlu ve huzurlu olsun. Bu huzuru sağlayacak olan sizlersiniz. Hep böyle güler yüzle ömrünüzün sonuna kadar mutlu olun. Ülkemiz de şehrimiz de sizlerle mutlu olsun. Ben kursumuza katıldığınız için hepinizi tebrik ederim. Bu derslere katılmak bile başlı başına evliliğinize verdiğiniz değeri gösteriyor" dedi.
Sertifika dağıtımı sonrasında binadan ayrılan Başkan Osman Zolan, Kent Konseyi'nin yanındaki parkta oynayan çocukların ilgisini karşılıksız bırakmadı. Tüm çocuklarla tek tek hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Osman Zolan, onlarla bir süre sohbet etti.
(SÇ-SÇ-Y)

28.07.2017 12:30:01 TSI
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