Anamur'da sürücülere muz dağıtıldı
(Fotoğraflı)
Özcan Günger
MERSİN (İHA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, Uluslararası Kültür ve Muz Festivali kapsamında, sürücülere muz dağıtıldı.
Anamur Belediyesi ekipleri, Antalya-Mersin arasındaki D-400 karayolu üzeri Ören Mahallesi ve Mamure Kalesin'de oluşturulan kontalarda durdurulan sürücülere, 11. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali kapsamında, muz ikramında bulundu.
Muz ikramında Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gürel, vatandaşları festival etkinliklerine davet etti.
Festival çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
(OZC-Y)
28.07.2017 12:30:49 TSI
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