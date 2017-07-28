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Komisyon üyeleri, Salihli çiftçisinin taleplerini dinledi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Ekonomi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Tarım Hayvancılık Komisyonu Üyeleri Necati Aktürk Başkanlığı'ndaki Salihli Ziraat Odasını ziyaret ederek çiftçinin sorunlarını dinledi.

Salihli Ziraat Odası meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette tarım alanında yapılacak projeler ve bölge çiftçisinin ihtiyaçları ve sorunları konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, komisyon üyelerinden ilçeye zeytin alım ve satım alanı yapılması, zeytin, ceviz ve kestane fidanı desteği yapılması, haşere ilaçlaması yapılmasının yaygınlaştırılması, hayvan borsasının kurulması, hayvancılığın yaygın olduğu yerlerde gölet yapılması, alet ekipman desteği yapılması (taş kırma makinesi, zeytin toplama makinesi, slaj biçme ve slaj paketleme makinesi, pamuk toplama makinesi), kapalı devre sulama sisteminin kurulması, erken uyarı sisteminin kurulması, her yıl don yaşanan bölgeler için fan kurulması gibi taleplerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Ekonomi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu, Tarım Hayvancılık Komisyonu Üyeleri de Salihli Ziraat Odası Başkanı Aktürk'ün taleplerini büyükşehir mevzuatına uygun olanların değerlendirilerek hayata geçirileceğini vurgu yaptı.

(BA-SC)



28.07.2017 12:38:41 TSI

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