Osmaniyeli tekvandocu milli takımda
(Fotoğraflı)
Resul Özdil
OSMANİYE (İHA) - Osmaniyeli Mehmet Erdoğan, Türkiye Tekvando Yıldız Milli Takımı kadrosuna seçildi.
Karaman'da 26-27 Temmuz 2017 tarihleri arasında Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Tekvando Yıldız Milli Takım seçmelerinde Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye 7 Ocak Spor Kulübü adına katılan Mehmet Erdoğan 61 kiloda seçmelerde başarılı olarak Tekvando Yıldız Milli Takım forması giymeye hak kazandı.
Milli takımın aday kadrosuna seçilen Mehmet Erdoğan, 1-20 Ağustos tarihleri arasında Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde yapılacak olan milli takım kampına katılacak.
Erdoğan, kamptan sonra Eylül ayı içerisinde Macaristan'ın Budapeşte kentinde yapılacak Tekvando Yıldızlar Avrupa Şampiyonasına katılacak.
(RSL-Y)
28.07.2017 12:40:37 TSI
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