ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Osmaniyeli tekvandocu milli takımda

28 Temmuz 2017 Cuma, 12:38
Osmaniyeli tekvandocu milli takımda
Osmaniyeli tekvandocu milli takımda

(Fotoğraflı)

Resul Özdil
OSMANİYE (İHA) - Osmaniyeli Mehmet Erdoğan, Türkiye Tekvando Yıldız Milli Takımı kadrosuna seçildi.
Karaman'da 26-27 Temmuz 2017 tarihleri arasında Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Tekvando Yıldız Milli Takım seçmelerinde Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye 7 Ocak Spor Kulübü adına katılan Mehmet Erdoğan 61 kiloda seçmelerde başarılı olarak Tekvando Yıldız Milli Takım forması giymeye hak kazandı.
Milli takımın aday kadrosuna seçilen Mehmet Erdoğan, 1-20 Ağustos tarihleri arasında Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde yapılacak olan milli takım kampına katılacak.
Erdoğan, kamptan sonra Eylül ayı içerisinde Macaristan'ın Budapeşte kentinde yapılacak Tekvando Yıldızlar Avrupa Şampiyonasına katılacak.
(RSL-Y)

28.07.2017 12:40:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Coşkun'dan şehit ailesine ziyaret
YEREL

VALİ COŞKUN'DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
İşkur'dan tekstil sektöründe istihdam atağı
YEREL

İŞKUR'DAN TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM ATAĞI
Vali Coşkun, suçla mücadelede destek istedi
YEREL

VALİ COŞKUN, SUÇLA MÜCADELEDE DESTEK İSTEDİ