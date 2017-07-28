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SASKİ tarafından öğrenciler su konusunda bilinçlendiriliyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), öğrencileri su konusunda bilinçlendirmek amacıyla başlattığı eğitimlere yaz döneminde de devam ediyor.

SASKİ tarafından düzenlenen 'Bilinçli Su Kullanımı' eğitimleri yaz kurslarında da devam ediyor. Eğitimlerle öğrenciler suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması konusunda daha hassas hale geliyor. 'Bilinçli Su Kullanımı' eğitimleri kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 6 binin üzerinde öğrenciye eğitim verilirken yaz döneminde de Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı yaz kurslarında eğitimler sürdürülüyor. Minik öğrencilere özel olarak hazırlanan ve bol miktarda animasyonlara yer verilen eğitimlerde suyun insan hayatındaki önemi, kullanım alanları, bilinçli su kullanımı, atıksular ve bunların dönüşümü konusunda öğrencilere bilgiler veriliyor.

SASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından devam eden eğitimler ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede, "Öğrencilerde su tasarrufu bilincini oluşturmak amacıyla başlattığımız eğitim programlarımız yaz döneminde de sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı yaz kurslarında eğitim gören öğrencilerimize su kullanımı konusunda bilinç oluşturmak amacıyla özel olarak animasyonlu renkli eğitimler hazırlandı. Öğrencilerin suyun insan hayatındaki önemi, kullanım alanları, bilinçli su kullanımı, atıksular ve bunların dönüşümü konusunda bilinçlenmelerini sağlıyoruz. Alınan küçük önlemler ile büyük tasarruf sağlayabileceklerini ve suyun geleceği için bunun önemli olduğunu anlatıyoruz. Öğrenciler suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması konusunda artık daha hassas davranıyorlar. Yaz kurslarımızın talepleri doğrultusunda eğitimlerimize devam ediyoruz. SASKİ olarak bir yandan gerçekleştirdiğimiz dev projeler bir yandan verdiğimiz eğitimlerle, gerçekleştirdiğimiz gezilerle şehrimizin geleceğini garanti altına alıyoruz" ifadelerine yer verildi.

(BCT-Y)



28.07.2017 13:05:19 TSI

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