ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Devlet Bahçeli Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor

28 Temmuz 2017 Cuma, 13:05
Devlet Bahçeli Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor
Devlet Bahçeli Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor
- Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Gökoğlu, Devlet Bahçeli Köprüsü'nün inşaat sahasında incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Gökoğlu, Devlet Bahçeli Köprüsü inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Vekili Gökoğlu, Seyhan Nehri üzerine yapılacak Devlet Bahçeli Köprüsü'nün yakın zamanda faaliyete geçecek entegre sağlık kampüsü, adliye binaları, üniversite kampüsleri ve stadyumun trafik yükünü taşıyacağını belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından temeli atılan, bin 625 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğindeki Devlet Bahçeli Köprüsü'nün inşaat çalışmaları 3 vardiya halinde yoğun şekilde sürdürülüyor. Bir yandan dozer, grayder, eskavatör, kepçe ve kamyonlar şantiye sahasında ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını gerçekleştirirken, diğer yandan dev köprüyü taşıyacak ayakların demir bağlantılarının imalatı gerçekleştiriliyor.

Gökoğlu, brifing aldı
Seyhan Barajı emniyet savağı sahasında dev projeyi hayata geçiren güçlü ekibin çalışmalarını yerinde inceleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Gökoğlu, Fen İşleri Daire Başkanı İşbaraalp Aslan ve proje yetkililerinden brifing aldı. Kavurucu güneş altında özveriyle çalışan personele kolaylıklar dileyen Başkan Vekili Gökoğlu, Seyhan Barajı'nın hemen güneyinde inşaatı yükselen Devlet Bahçeli Köprüsü'nün mimari görkemiyle Adana'nın itibar abidesi olacağını vurguladı.

6 şeritli yol, çift hatlı demiryolu
Gökoğlu, 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli karayolu, çift hatlı demiryolu şeklinde projelendirilen Devlet Bahçeli Köprüsü'nün Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçeleri arasında ulaşımı büyük oranda rahatlatacağını dile getirdi. Mehmet Gökoğlu, 55-60 bin taşıtın geçiş yapacağı köprünün Yüreğir'de yeni yapılan entegre sağlık kampüsü, adliye binaları, üniversite kampüsleri ve stadyumun trafik yükünü taşıyacağını söyledi.

15 bin ton çelik kullanılıyor
800 metrelik kısmı betonarme, 825 metrelik bölümü çelik köprü olarak inşa edilen Devlet Bahçeli Köprüsü'nün bağlantı yollarıyla birlikte toplum uzunluğu 2 bin 450 metreye ulaşacak. İnşaatında 15 bin ton çelik, 20 metre uzunluğunda bin 758 adet beton fore kazık kullanılacak Devlet Bahçeli Köprüsü, bu özelliğiyle Osmangazi Köprüsü'nden sonra Türkiye'nin en uzun köprüsü unvanını taşıyacak.
(ELF-Y)

28.07.2017 13:07:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Murat Uçtu'dan ticaret hayatına kılavuz kitap
YEREL

MURAT UÇTU'DAN TİCARET HAYATINA KILAVUZ KİTAP
Adana'da mısır hasadı başlıyor
YEREL

ADANA'DA MISIR HASADI BAŞLIYOR
Vergi borcunu yapılandırmada son ödeme tarihi 31 Temmuz
YEREL

VERGİ BORCUNU YAPILANDIRMADA SON ÖDEME TARİHİ 31 TEMMUZ
Toroslar EDAŞ: &quot;Kesinti yaşanmadan enerji ihtiyacını karşıladık&quot;
YEREL

TOROSLAR EDAŞ: "KESİNTİ YAŞANMADAN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILADIK"
Mehmet Şahbaz ATO'ya başkan adayı
YEREL

MEHMET ŞAHBAZ ATO'YA BAŞKAN ADAYI
Yaylalardan sahillere uzanan yol seferberliği
YEREL

YAYLALARDAN SAHİLLERE UZANAN YOL SEFERBERLİĞİ
Kulak: &quot;74 yıldır odağımız insan&quot;
YEREL

KULAK: "74 YILDIR ODAĞIMIZ İNSAN"
Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Projesi
YEREL

AŞAĞI SEYHAN YEDİGÖZE İMAMOĞLU PROJESİ
SBŞT'de hedef 100 bin seyirci
YEREL

SBŞT'DE HEDEF 100 BİN SEYİRCİ
İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz'dan, Vali Demirtaş'a veda ziyareti
YEREL

İL JANDARMA KOMUTANI ALBAY YILMAZ'DAN, VALİ DEMİRTAŞ'A VEDA ZİYARETİ