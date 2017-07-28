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Kayadibi köyü yolu kilit parke taş yapılıyor

28 Temmuz 2017 Cuma, 13:49
Kayadibi köyü yolu kilit parke taş yapılıyor
Kayadibi köyü yolu kilit parke taş yapılıyor

(Fotoğraflı)

Serkan Erkoç
KARS (İHA) - Susuz İlçesi'nde köy içi yolların park taş yapılması çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Susuz Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Kayadibi Köyü, köy içi yolları kilit parke taş yapılıyor. Köylülerin memnuniyetle karşıladığı yol çalışmalarıyla köylülere çamur yollardan kurtuldu.
Selim kaymakamı Yusuf İzci, yapılan yol çalışmalarını yerinde görerek, yetkililerden bilgiler aldı.
Yapılan yolları kontrol eden İzci, bir süre de köylülerle görüştü. Köylülerden yapılan yollara sahip çıkmalarını isteyen kaymakam Yusuf İzci, ilçeye bağlı bütün köylerin yollarının yapılacağını kaydetti.
Kaymakam Yusuf İczi'te teşekkür eden köylüler, "Uzun yıllar çamur deryasında yürüdük. Allah şükür köy yollarımız yapılıyor. Biz bu çalışmalardan memnunuz. İnşallah kısa süre de tamamlanır " dediler.
(SE-Y)

28.07.2017 13:51:11 TSI
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