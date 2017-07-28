YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayadibi köyü yolu kilit parke taş yapılıyor

Kayadibi köyü yolu kilit parke taş yapılıyor



(Fotoğraflı)



Serkan Erkoç

KARS (İHA) - Susuz İlçesi'nde köy içi yolların park taş yapılması çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Susuz Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Kayadibi Köyü, köy içi yolları kilit parke taş yapılıyor. Köylülerin memnuniyetle karşıladığı yol çalışmalarıyla köylülere çamur yollardan kurtuldu.

Selim kaymakamı Yusuf İzci, yapılan yol çalışmalarını yerinde görerek, yetkililerden bilgiler aldı.

Yapılan yolları kontrol eden İzci, bir süre de köylülerle görüştü. Köylülerden yapılan yollara sahip çıkmalarını isteyen kaymakam Yusuf İzci, ilçeye bağlı bütün köylerin yollarının yapılacağını kaydetti.

Kaymakam Yusuf İczi'te teşekkür eden köylüler, "Uzun yıllar çamur deryasında yürüdük. Allah şükür köy yollarımız yapılıyor. Biz bu çalışmalardan memnunuz. İnşallah kısa süre de tamamlanır " dediler.

(SE-Y)



28.07.2017 13:51:11 TSI

NNNN

