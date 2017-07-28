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Trekking yolunda asfaltlama yapıldı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in Konuralp'de oluşturduğu 'tarih koridoru'nda çalışmalar devam ediyor. Bitinya, Roma ve Osmanlı döneminden kalan eserlerin etrafında oluşturulan Yürüyüş Yolunun asfaltlama işlemi yapıldı.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Konuralp çevresinde bulunan tarihi yapıların turizme kazandırılması ve yerli yabancı turistlerin ziyaretine sunulması için yatırımlarına devam ediyor. Düzce Belediyesi tarafından bölgede yapılan alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra bölgede bulunan antik tiyatro, su kemeri, atlı kapı ve daha birçok tarihi kalıntının turizme kazandırılması amacıyla oluşturulan 'tarih koridoru'nda düzenlemeler devam ediyor. Bitinya, Roma ve Osmanlı medeniyetlerinden kalan tarihi eserlerin ziyaretçilerle buluşturulması ve doğa ile iç içe yürüyüşlerin düzenlenmesi amacıyla oluşturulan yürüyüş yolunun Çiftepınarlar mahallesi güzergahında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Yürüyüş yolunda devam eden çalışmaların çok kısa bir süre içinde bitirilerek Konuralp'in Türk ve dünya turizminde daha üst seviyelere çıkarılması hedefleniyor.

(TT-AY)



28.07.2017 13:58:01 TSI

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