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Gençlerin otizm duyarlılığı



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDER) öğrencileri tarafından 1 hafta sürdürülen 'Otizmli Çocuklarla Yaratıcı Etkinlikler Paylaşarak Otizmi Tanımak ve Anlamak' isimli projenin gala programı renkli görüntülere sahne oldu.

OBİDER ve Özel Amerikan Robert Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen 'Otizmli Çocuklarla Yaratıcı Etkinlikler Paylaşarak Otizmi Tanımak ve Anlamak' isimli projede 18 öğrenci ve 2 danışman öğretmen 1 hafta boyunca 50 saat süren bir çalışma yaptı. OBİDER Başkanı Fatma Tabanlı yaptığı açıklamada "Bu gün OBİDER olarak öğrencilerimizle son gala programını gerçekleştiriyoruz. Kendileri bize 1 ay öncesinde müracaatta bulundular 'Topluma Hizmet Projesi' kapsamında 50 saatlik bir proje hazırlamaları gerekiyordu bizden bu konuda destek istediler. Yaptıkları yaratıcı etkinliklerle anlamak ve fark etmek istediler ve 18 öğrencimiz 2 danışman öğretmenimizle birlikte proje 1 hafta sürdü. Proje öncesinde Otizm nedir? Otizmle ilgili eğitim modelleri nelerdir? Bunlarla ilgili arkadaşlarımıza yarım günlük bir seminer düzenledik. Biz vakfımızın amacını ve gayesini anlattık. Sonrasında tanışma etkinliği olarak uçurtma hazırladık ve uçurtma uçurduk istop oynadılar. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri de çeşitli istasyonlar oluşturduk. Müzik, dans, ritim, spor istasyonları oluşturduk. Bunlarla birlikte çocuklarımızla çeşitli etkinlikler yaparak otizmi çok daha yakından anlamış oldular. Bunun sonrasında da dışarıda göreceğiniz gibi güzel bir pankart çıkarttılar. Pankarttaki sloganlar beni gerçekten çok duygulandırdı. Bu 1 hafta süresince neler kazandıklarını ifade etmişler. Çocuklarımızla birlikte yaptığı bir resimden oluşan balonu oraya yapıştırdılar ve bu bir haftayı ölümsüzleştirdiler. Biz çok mutlu olduk amacımız toplumda otizm bilinci oluşturmak ve böyle bir programı yapmak bizim için çok önemliydi. Bilinç oluşturmak ve aynı zamanda çocuklar ve ailelerimizin sosyalleşmelerine destek olmaktı. Güzel bir ekip ve gurup oldular, güzel bir hafta geçirdik. Bu konuda bir çok firma bize sponsorluk desteği sağladı. Basında hep yanımızda oldu çok teşekkür ederiz" dedi.

Gala programının başlangıcında İzmir Marşı seslendirildi. Sonrasında otizmli bireyler ve Robert Koleji öğrencileri tarafından ritm ve dans gösterileri sergilendi.

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28.07.2017 14:02:30 TSI

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