ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayseri Gençlerbirliği, Türkiye Finali hedefi ile Malatya'ya gidiyor

28 Temmuz 2017 Cuma, 14:09
Kayseri Gençlerbirliği, Türkiye Finali hedefi ile Malatya'ya gidiyor
Kayseri Gençlerbirliği, Türkiye Finali hedefi ile Malatya'ya gidiyor
- Yıldız Kızlar 2. Eleme turuna hazır

(Fotoğraflı)

Erhan Kan
KAYSERİ (İHA) - Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda 2. eleme turu maçları yarın 8 farklı grup merkezinde 32 takımın katılımı ile oynanacak. İlk turda oynadığı 4 maçta 4 galibiyet elde eden ve 31 gol atan Kayseri Gençlerbirliği, ikinci tur maçları için yarın iddialı bir şekilde Malatya'ya hareket edecek.
Kayseri Gençlerbirliği, ikinci tur maçında 30 Temmuz pazar günü Giresun Sanayispor ile karşılaşacak. Bu maç için hazırlıklarını tamamlayan Kırmızı-Siyahlı ekip, son çalışmasını bugün yaptı. Yarın, Malatya'ya hareket edecek olan Kayseri temsilcisinde cezalı olan Pınar Çeri dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Kayseri Gençlerbirliği, zorlu müsabakada Giresun Sanayispor'u elediği takdirde bir gün dinlenmenin ardından yine Malatya'da oynanacak olan Erzincan Gençlergücü-Şanlıurfa Gençlikspor maçının galibi ile son 8'e kalabilmek için mücadele edecek. Bu maçı da kazanan ekip tarihi daha sonra belli olacak ve İzmir'de oynanacak olan Türkiye finallerinde mücadele etme hakkı kazanacak. Kayseri Gençlerbirliği Antrenörü Enes Karakaya, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade ederken, ''Giresun ekibi geçen sezonun finalistlerinden. Zor bir maç bizi bekliyor. Ama hedefimiz bu maçı kazanarak ardından Play-Off maçına çıkmak.Son olarak ise son 8 takım arasına kalarak Türkiye finallerinde mücadele etmek istiyoruz'' dedi.
2. eleme turu müsabakaları tarafsız sahalarda 30 Temmuz tarihinde yapılacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar 1 gün dinlendikten sonra aynı merkezde 3. eleme turu müsabakalarını oynayacak ve Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda ilk 8 takım arasına girmeye çalışacak. 2. ve 3. eleme turu karşılaşmaları ile final müsabakaları tek maç eleme usulü ile gerçekleştirilecek. Müsabakalar 35'er dakikadan 2 devre şeklinde yapılacak. Müsabakaların eşitlikle sonuçlanması halinde 10'ar dakikadan 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması durumunda seri penaltı atışları bir üst tura çıkacak takımların belirlenmesini sağlayacak. Maçlar Isparta, Konya, Malatya, Nevşehir, Eskişehir, Afyon, Kastamonu ve İzmir olmak üzere 8 ayrı ilde oynanacak.
(AÖ-Y)

28.07.2017 14:11:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Çelik Yeni Sanayi'de
YEREL

BAŞKAN ÇELİK YENİ SANAYİ'DE
Kayseri'nin en uzun alt geçidinin ihalesi yapıldı
YEREL

KAYSERİ'NİN EN UZUN ALT GEÇİDİNİN İHALESİ YAPILDI
Yaz okulunda coşkulu kapanış
YEREL

YAZ OKULUNDA COŞKULU KAPANIŞ
Çölyak dernekleri TBMM'de
YEREL

ÇÖLYAK DERNEKLERİ TBMM'DE
KTO'nun Kamu Destekleri Ofisi hizmete başladı
YEREL

KTO'NUN KAMU DESTEKLERİ OFİSİ HİZMETE BAŞLADI
Talas'ta bulunan yaralı atmaca tedavi altına alındı
YEREL

TALAS'TA BULUNAN YARALI ATMACA TEDAVİ ALTINA ALINDI
Ali Dağı Kupası'nın 2. gününde 96 kilometrelik uçuş yapıldı
YEREL

ALİ DAĞI KUPASI'NIN 2. GÜNÜNDE 96 KİLOMETRELİK UÇUŞ YAPILDI
Büyükşehir 20 günde 30 bin kişiye spor yaptırdı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR 20 GÜNDE 30 BİN KİŞİYE SPOR YAPTIRDI
İyilikder Kayseri'de beyaz eşya dağıttı
YEREL

İYİLİKDER KAYSERİ'DE BEYAZ EŞYA DAĞITTI
Bir evden laptop çalan ve kamera kayıtlarından tespit edilen hırsız tutuklandı
YEREL

BİR EVDEN LAPTOP ÇALAN VE KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLEN HIRSIZ TUTUKLANDI
Başkan Çolakbayrakdar yaz kurslarına gelen çocukları ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR YAZ KURSLARINA GELEN ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ
Melikgazi Belediyesi yaz okulu öğrencileri için spor gezisi düzenlendi
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ İÇİN SPOR GEZİSİ DÜZENLENDİ
Kayseri'de Bin 525 Anadolu Mandası Bulunuyor
YEREL

KAYSERİ'DE BİN 525 ANADOLU MANDASI BULUNUYOR
Camlardaki hafif çatlaklar muayenede ağır kusur sayılacak
YEREL

CAMLARDAKİ HAFİF ÇATLAKLAR MUAYENEDE AĞIR KUSUR SAYILACAK
İHA Bölge Müdürleri Talas'ta
YEREL

İHA BÖLGE MÜDÜRLERİ TALAS'TA
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hçyılmaz: &quot;e-ticaret geleceğin ticaret şekli olarak gözüyor&quot;
YEREL

KTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHMUT HÇYILMAZ: "E-TİCARET GELECEĞİN TİCARET ŞEKLİ OLARAK GÖZÜYOR"
Başkan Çelik, &quot;İki ayda 400'e yakın yaşlımıza evde sosyal destek hizmeti verdik&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇELİK, "İKİ AYDA 400'E YAKIN YAŞLIMIZA EVDE SOSYAL DESTEK HİZMETİ VERDİK"
Kayseri Şeker'den 36 milyon sulama avansı
YEREL

KAYSERİ ŞEKER'DEN 36 MİLYON SULAMA AVANSI
Melikgazi Belediyesi Uygulayıcı, Öncü ve Bilinçlendirici
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ UYGULAYICI, ÖNCÜ VE BİLİNÇLENDİRİCİ
Bin 80 öğrenci tercihlerini Melikgazi'de yaptı
YEREL

BİN 80 ÖĞRENCİ TERCİHLERİNİ MELİKGAZİ'DE YAPTI
20 gün by lock kullandığı tespit edildi, 6 yıl hapis cezası aldı
YEREL

20 GÜN BY LOCK KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ, 6 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Saadet Partisinden 'Büyük Kudüs Mitingi'ne çağrı
YEREL

SAADET PARTİSİNDEN 'BÜYÜK KUDÜS MİTİNGİ'NE ÇAĞRI
PKK sanığı sözde kimlik ve fotoğrafı inkar etti
YEREL

PKK SANIĞI SÖZDE KİMLİK VE FOTOĞRAFI İNKAR ETTİ
By lock kullandığını itiraf eden işçiye 6 yıl 3 ay hapis
YEREL

BY LOCK KULLANDIĞINI İTİRAF EDEN İŞÇİYE 6 YIL 3 AY HAPİS