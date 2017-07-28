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Kayseri Gençlerbirliği, Türkiye Finali hedefi ile Malatya'ya gidiyor

- Yıldız Kızlar 2. Eleme turuna hazır



(Fotoğraflı)



Erhan Kan

KAYSERİ (İHA) - Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda 2. eleme turu maçları yarın 8 farklı grup merkezinde 32 takımın katılımı ile oynanacak. İlk turda oynadığı 4 maçta 4 galibiyet elde eden ve 31 gol atan Kayseri Gençlerbirliği, ikinci tur maçları için yarın iddialı bir şekilde Malatya'ya hareket edecek.

Kayseri Gençlerbirliği, ikinci tur maçında 30 Temmuz pazar günü Giresun Sanayispor ile karşılaşacak. Bu maç için hazırlıklarını tamamlayan Kırmızı-Siyahlı ekip, son çalışmasını bugün yaptı. Yarın, Malatya'ya hareket edecek olan Kayseri temsilcisinde cezalı olan Pınar Çeri dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Kayseri Gençlerbirliği, zorlu müsabakada Giresun Sanayispor'u elediği takdirde bir gün dinlenmenin ardından yine Malatya'da oynanacak olan Erzincan Gençlergücü-Şanlıurfa Gençlikspor maçının galibi ile son 8'e kalabilmek için mücadele edecek. Bu maçı da kazanan ekip tarihi daha sonra belli olacak ve İzmir'de oynanacak olan Türkiye finallerinde mücadele etme hakkı kazanacak. Kayseri Gençlerbirliği Antrenörü Enes Karakaya, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade ederken, ''Giresun ekibi geçen sezonun finalistlerinden. Zor bir maç bizi bekliyor. Ama hedefimiz bu maçı kazanarak ardından Play-Off maçına çıkmak.Son olarak ise son 8 takım arasına kalarak Türkiye finallerinde mücadele etmek istiyoruz'' dedi.

2. eleme turu müsabakaları tarafsız sahalarda 30 Temmuz tarihinde yapılacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar 1 gün dinlendikten sonra aynı merkezde 3. eleme turu müsabakalarını oynayacak ve Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda ilk 8 takım arasına girmeye çalışacak. 2. ve 3. eleme turu karşılaşmaları ile final müsabakaları tek maç eleme usulü ile gerçekleştirilecek. Müsabakalar 35'er dakikadan 2 devre şeklinde yapılacak. Müsabakaların eşitlikle sonuçlanması halinde 10'ar dakikadan 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması durumunda seri penaltı atışları bir üst tura çıkacak takımların belirlenmesini sağlayacak. Maçlar Isparta, Konya, Malatya, Nevşehir, Eskişehir, Afyon, Kastamonu ve İzmir olmak üzere 8 ayrı ilde oynanacak.

(AÖ-Y)



28.07.2017 14:11:06 TSI

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