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Resim meraklıları Suluboya Günleri'ne büyük ilgi gösterdi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneği işbirliği ile Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen Suluboya Günleri'nde 2'nci çalışma atölyesi ve workshop çalışmaları gerçekleştirildi.

Eskişehirli sanatseverler 2'nci grup çalışma atölyesine yoğun ilgi gösterirken, atölye katılımcıları birbirinden güzel suluboya resimler yaptı. Suluboya Günleri için Gaziantep'ten Eskişehir'e gelen Ressam Mustafa Bencan, suluboya meraklıları ile bir araya geldi. Bencan'ın çalışma yürüttüğü workshopa, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Engin, AIESEC Dünya Bize Katılıyor Projesi kapsamında Eskişehir'de bulunan AIESEC öğrencileri ile Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Yaz Spor Okulları öğrencileri de katıldı. Çalışmaları izleyen Başkan Kurt, Ressam Mustafa Bencan'a Suluboya Günleri'ne katıldığı için teşekkür etti. Başkan Kurt, Günaydı'na plaket takdim etti.



Katılımcılar Odunpazarı Evleri'nin suluboya halleriyle fotoğraf çektirdi

Eskişehirli suluboya meraklılarının büyük ilgi gösterdiği atölye ve workshoplarda sanatseverler, suluboya pratiği yapmaya devam etti. Atölye çalışmalarında keyifli bir deneyim yaşayan sanatseverler, workshoplar ile bu anın keyfini pekiştirdi. Sanatseverler, aynı zamanda Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde bulunan "Artırılmış gerçeklik" uygulamasıyla Odunpazarı Evlerinin suluboya halleriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.



Atölye ve workshoplar devam edecek

Suluboya Günleri'nde atölye ve workshoplar devam edecek. 4 Ağustos Cuma Günü ise, İzmir'den Eskişehir'e gelecek olan Atanur Doğan çalışmalarını uygulayacak. 15:00-18:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan çalışmalar, aynı gün sona erecek. Katılımcılara, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un ve Uluslararası Suluboya Derneği başkanı Atanur Doğan'ın katılımıyla sertifikaları verilecek.

Öte yandan atölyeler ise, üç ayrı çalışma grubundan oluşuyor. Atölye tarihleri ve çalışma saatleri, 26-28 Temmuz 13:30-15:00, 2-3 Ağustos 13:30-15:00 olarak bildirildi. Ayrıca katılımcıların çalışma atölyelerinde hazırladığı eserler, Suluboya Günleri Resim Sergisine dahil edilerek sergilenecek. Odunpazarı Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneği tarafından Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Suluboya Günleri" 18 Ağustos Cuma günü sona erecek. Sergi, her gün saat 10:00-20:00 saatleri arasında açık olacak.

(MK-AS-Y)



28.07.2017 14:12:16 TSI

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