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Efelerden Başkan Kurt'a ziyaret



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor Efeler Taraftar Grubu ve grubun kurucusu Muharrem Sülük ile bir araya geldi.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Muharrem Sülük ve Efeler Taraftar Grubu Başkan Kurt'a, Eskişehirspor'a ve Efeler taraftar grubuna verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Efeler taraftar grubu günün anısına Başkan Kurt'a teşekkür plaketi verdi.

Ziyarettten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eskişehirspor ve Eskişehirspor taraftarına her zaman destek olacaklarını ifade etti. Eskişehirspor için çok önemli bir sezon olacağını söyleyen Başkan Kurt, Eskişehirspor için bu sezon herkesin seferber olması gerektiğini belirtti.

(MK-AS-Y)



28.07.2017 14:13:48 TSI

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