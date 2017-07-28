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Bilecikspor'dan Başkan Yağcı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecikspor Kulübü Yönetimi Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Yeni Bilecikspor Kulübü Başkanı Harun Dilek bey ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette bulundular. Başkan Harun bey ve yönetimini tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Sporun, sporcunun ve sporseverin her zaman yanındayız. Bilecikspor Kulübü bizlerin vazgeçemeyeceği ilimizin değerlerinden birisidir. Her zaman olduğu gibi Bilecikspor'un yanındayız, başarılı olmaları noktasında desteklemeye hazırız ve yolları bahtları açık olsun. Tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi.

(DA-AS-Y)



28.07.2017 14:15:35 TSI

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