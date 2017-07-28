ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilecikspor'dan Başkan Yağcı'ya ziyaret

28 Temmuz 2017 Cuma, 14:13
Bilecikspor'dan Başkan Yağcı'ya ziyaret
Bilecikspor'dan Başkan Yağcı'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecikspor Kulübü Yönetimi Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Yeni Bilecikspor Kulübü Başkanı Harun Dilek bey ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette bulundular. Başkan Harun bey ve yönetimini tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Sporun, sporcunun ve sporseverin her zaman yanındayız. Bilecikspor Kulübü bizlerin vazgeçemeyeceği ilimizin değerlerinden birisidir. Her zaman olduğu gibi Bilecikspor'un yanındayız, başarılı olmaları noktasında desteklemeye hazırız ve yolları bahtları açık olsun. Tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi.
(DA-AS-Y)

28.07.2017 14:15:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Yardımcısı Avcıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyon ekibi ile bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN YARDIMCISI AVCIOĞLU, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KOORDİNASYON EKİBİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Bozüyük'te çöp konteynerleri yıkanarak temizleniyor
YEREL

BOZÜYÜK'TE ÇÖP KONTEYNERLERİ YIKANARAK TEMİZLENİYOR
Başkan Bakıcı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN BAKICI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ
Trafik Kazası: 1 Yaralı
YEREL

TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Hülagü'den Vali Büyükakın'a ziyaret
YEREL

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ HÜLAGÜ'DEN VALİ BÜYÜKAKIN'A ZİYARET
Yaman, mahalle sakinleriyle bir araya geldi
YEREL

YAMAN, MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Bayırköy'de alt yapı çalışmaları devam ediyor
YEREL

BAYIRKÖY'DE ALT YAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Başkan Duymuş, gençlerin mutluluğuna ortak oldu
YEREL

BAŞKAN DUYMUŞ, GENÇLERİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU
Bozüyük'te turnuva heyecanı
YEREL

BOZÜYÜK'TE TURNUVA HEYECANI
Bozüyük'te minikler yüzmeyi eğlenerek öğreniyor
YEREL

BOZÜYÜK'TE MİNİKLER YÜZMEYİ EĞLENEREK ÖĞRENİYOR
Başkan Bakıcı'ya Bilecik AK Parti Gençlik Kolları Başkanından ziyaret
YEREL

BAŞKAN BAKICI'YA BİLECİK AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANINDAN ZİYARET
Yol kenarlarına dökülen çöpler çevre kirliliğine neden oluyor
YEREL

YOL KENARLARINA DÖKÜLEN ÇÖPLER ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUYOR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin yükselişi sürüyor
YEREL

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİNİN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR
Bilecik Belediyesi ödüllerine bir yenisini ekledi
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİ ÖDÜLLERİNE BİR YENİSİNİ EKLEDİ
Bilecik'te karabuğdayın hasadı yapılmaya başlandı
YEREL

BİLECİK'TE KARABUĞDAYIN HASADI YAPILMAYA BAŞLANDI
Başkan Yalçın, Sakarya Gazetesi'nin sahibiyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN YALÇIN, SAKARYA GAZETESİ'NİN SAHİBİYLE BİR ARAYA GELDİ
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş Söğüt'te incelemelerde bulundu
YEREL

BİLECİK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DURMUŞ SÖĞÜT'TE İNCELEMELERDE BULUNDU
Başkan Yaman, mahalle sakinleri ve muhtarıyla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN YAMAN, MAHALLE SAKİNLERİ VE MUHTARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Başkan Yağcı'nın Ankara temasları
YEREL

BAŞKAN YAĞCI'NIN ANKARA TEMASLARI
Bilecikli Halterci Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine davet edildi
YEREL

BİLECİKLİ HALTERCİ TÜRKİYE OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZİNE DAVET EDİLDİ