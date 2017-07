YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Karaosmanoğlu: ''Bangladeş bizim kardeş ülkemiz''

Başkan Karaosmanoğlu: ''Bangladeş bizim kardeş ülkemiz''



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam'ı Gebze makamında konuk etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda ilerlemesinin önemine vurgu yapılırken, yerel yönetimlerin etkileşim halinde olmaları için çalışma yapılmasına karar verildi. Birliktelikte Karaosmanoğlu, "Nüfus oranına göre Bangladeş'teki gelir seviyesinin artmasını arzu ediyoruz. Pakistan ve Bangladeş gibi ülkeleri seviyoruz, çünkü bizim kardeş ülkelerimiz" dedi. Kendisine zaman ayırdığı için Başkan Karaosmanoğlu'na teşekkür eden Başkonsolos Mohammad Monirul İslam, "Bangladeş ve Türk insanını daha iyi nasıl kaynaştırabiliriz onun çabası içerisindeyiz. Her geçen yıl ülke gelirleri olarak yüzde altılık bir artış gerçekleştiriyoruz" ifadelerini sarf etti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasının önemine değinen Başkan Karaosmanoğlu da, "Yerel yönetimlerin işbirliği içerisinde olması, tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunulması çok önemlidir. TDBB olarak bu noktada sorumluluk almaya hazırız" diye konuştu.

İki ülke insanı arasında benzerlik olduğunu da belirten konuk Başkonsolos İslam, "Türkiye'nin coğrafi olarak batıya yakın olmasına karşın gönül dünyasında ve davranışlarında Asya'ya daha yakın olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da, "Bangladeş son yıllarda ekonomik olarak kalkınması şahsen beni mutlu etmiştir. İnanıyorum ki daha iyi noktalara gelecektir. Türkiye olarak bizler de, AK Parti iktidarları döneminde ilerleme kaydettik. Özellikle şehirleşme konusunda daha iyi yerlere geldik ve bu konuda da Bangladeş'le işbirliği yapmaya hazırız" ifadelerini sarf etti. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin Bangladeşli yerel yönetimlere bilgi ve tecrübe paylaşımı noktasında birlikte hareket edilmesinin önemine de vurgu yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Bangladeş'in yerel yönetim sorumlularını ve personellerini eğitim ve tecrübe paylaşımı için Kocaeli'de ağırlayabiliriz. Elimizdeki imkânları değerlendirmede hep beraber hareket etmek bereket getirecektir" şeklinde konuştu. Konuk Başkonsolos ülkesinin ekonomik anlamında faaliyet alanlarının bilgisini de Başkan Karaosmanoğlu'na verirken, Bangladeş'deki doğal afetler yaşanmadan önceki önlemler ve sonrası yapılacak çalışmalar içinde işbirliğine gidilmesi önerisinde bulundu. Bangladeş halkının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği desteği minnetle her daim hatırladıklarını belirten Karaosmanoğlu, "İki ülkenin daha iyi ilişkiler gerçekleştirmesi ve beraber kalkınması için çalışacağız. Bu aynı zamanda tarihin bize yüklediği büyük bir sorumluluktur" diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme konuk Başkonsolosu'n idari ve ticari konuda detaylı bilgi vermesinin ardından sona erdi.

