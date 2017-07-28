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Otogar tazyikli su ile yıkadı

28 Temmuz 2017 Cuma, 14:19
Otogar tazyikli su ile yıkadı
Otogar tazyikli su ile yıkadı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Temiz bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, günde binlerce kişiyi ağırlayan otogarın giriş çıkışları ile peronlar ve otoparkları tazyikli su ile yıkadı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bulvar, cadde ve kaldırımları tazyikli su ile yıkamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Şehitlik, Elazığ, İstasyon, Kervansaray, Gazi caddeleri ile Eski Emniyet Müdürlüğü ve Dağkapı'daki temizleme ve yıkama çalışmalarının ardından günde binlerce vatandaşı ağırlayan Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri'ne (DİŞTİ) geçti. Çalışmalarını yoğunluğun az olduğu saatlerde yapan ekipler, Otogar yerleşkesi içinde yer alan girişçıkış kapıları, peronlar ve otoparkları temizleyerek tazyikli su ile yıkadı. Temizlik çalışması ile Otogar yerleşkesi toz ve kirden arındırıldı. Yıkama çalışmalarını kent genelinde sürdüren ekipler, cadde, bulvar ve kaldırımlarda oluşan çöp ve tozun Alo Belediye 153'e bildirilmesi halinde gerekli temizleme ve yıkama çalışmalarını yapacak.
(İHA-MP-Y)

28.07.2017 14:21:43 TSI
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