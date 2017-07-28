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Hava kirliliği kış hazırlıklarında sistemi değiştirdi

28 Temmuz 2017 Cuma, 14:26
Hava kirliliği kış hazırlıklarında sistemi değiştirdi
Hava kirliliği kış hazırlıklarında sistemi değiştirdi
- Orta Asya'dan bu yana devam eden kurutma geleneği yerini derin donduruculara bıraktı

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Orta Asya'dan bu yana kültürümüzde önemli bir yeri olan kurutma geleneği şehirlerin hava kalitesinin bozulması ile yerini derin donduruculara bıraktı.
Kış hazırlıkları için yapılan kurutmanın yerini daha sağlıklı alternatiflere bıraktığı belirtildi. Yapılan araştırmalar tüketicilerin özellikle gıda ve besinlerdeki aromanın kaybolmasını ve mikroorganizmaların oluşmasını engelleyen, hacmi de küçülen gıda ve besinlerin, hem uzun süre saklanabilir hem de kolaylıkla depolanabilir alternatifleri tercih ettiğini ortaya koyuyor. Ayrıca meyve ve sebzeleri geleneksel yöntemlerle ipe dizerek güneş ışığı altında kurutma gibi yöntemlerin hava kalitesinin bozulması nedeniyle günümüzde artık istenen sonuçları vermemeye başladığı da belirtildi.
Uzmanlar, hava kirliliği ve küresel ısınma sonucu değişen nem oranlarının, gıda ve sebzelerin eskiden olduğu gibi doğal bir şekilde kurutulmasına artık izin vermediğine değiniyor. Özellikle şehirlerde hava kalitesinin bozulması nedeniyle geleneksel yöntemlerle kurutulan gıdaların, insan sağlığına beklenen faydayı sağlayamaz hale geldiği bilgisi veriliyor. Kış hazırlıkları da teknolojiye ayak uydurarak daha çok derin dondurucularla yapılmaya başlandığı gözden kaçmıyor.
Bozulan hava kalitesi ve kadınların iş hayatına atılması derin dondurucuları elzem hale getirdi.
Kadının çalışma hayatındaki yerinin önem kazanması ve ekonomiye katkısı arttıkça gıda ve besinleri uzun süre boyunca ilk günkü tazeliklerini kaybetmeden depolamak için, artık daha modern ve pratik yöntemlerin tercih edilmeye başlandı. Türkiye'de sektörün öncü isimlerinden Uğur Soğutma yetkilileri, geleneksel kurutma yöntemlerinin derin dondurucularda saklama yöntemine döndüğünü belirterek bu yöntemin avantajlarını aktardı. Sebze ve meyvelerin kurutulmuşunun yerini taze sebze ve meyvelerin dondurularak saklanmasına bıraktığını belirten Uğur Soğutma yetkilileri. "Yazın pazarda bol ve ucuzken alınan gıdalar yapay iklim şartlarında yetiştirilen sebzelerden daha lezzetli ve daha ekonomik oluyor. Çünkü dondurucuda meyve ve sebzelerin lezzetinde bir değişiklik olmuyor. Dondurulan besinler çözüldükleri zaman, ilk günkü tat ve besin değerlerini muhafaza ediyor" diyerek "Yaz domatesi ve biberi ile kışın kahvaltıda menemen yemenin yerini hiçbir şey dolduramaz. Gelişen teknoloji ile A++ enerji sınıfı ürünlerle birlikte derin dondurucular güvenli, sağlıklı ve ekonomik bir depolama mekanı haline geldi. İnsanlarımız artık nerede yaşarsa yaşasın hava kirliliği veya nem oranı gibi olumsuz dış etkenleri bu teknoloji ile ortadan kaldırabiliyor" diyerek kurutma yöntemi ile yapılan geleneksel kış hazırlıklarının teknolojiye ayak uydurduğunu belirttiler.

28.07.2017 14:28:12 TSI
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