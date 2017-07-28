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Niğde'de mesleki ve teknik eğitim çalıştayı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde'de Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı düzenlendi.

Şehit Kemal Tosun Anadolu lisesi toplantı salonunda gerçekleşen çalıştaya Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ertuğrul Geçgil, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, meslek lisesi okul müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ertuğrul Geçgil, çalıştay toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü özelinde bakanlığımızda 2011 yılından beri yoğun bir yeniden yapılanma çalışması yürütülüyor. Okul çeşitliliğinden program çeşitliliğine geçiş süreciyle başlayan yeniden yapılanma süreci daha sonra okullarımızdaki ihtiyaçlar doğrultusunda son yıllarda mesleki ve teknik eğitimde ciddi atılımlar gerçekleştirildi. Bizim yaptığımız değişikliklerde bugüne kadar ki birinci önceliğimiz tüm değişiklikleri sektör temsilcilerimizle birlikte karar vererek mesleki eğitimi birlikte yapılandırma yönündedir.'' dedi.

Geçgil, ''Bu yüzden sektörün görüşlerini mesleki eğitim ile ilgili düşüncelerini mesleki eğitim alanında bizleri yönlendirmelerine son derece önem vererek bu tür toplantıları Türkiye genelinde yoğun bir şekilde yapıyoruz. Bugüne kadar 27 ilimizde bu tür toplantıları gerçekleştirdik. Bundan sonra yılsonuna kadar 81 il Milli Eğitim Müdürlüğümüzle benzer şekilde toplantılar yapacağız. Biz meslek liselerinden mezun ettiğimiz öğrencileri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirmediğimiz zaman bizim emeklerimiz boşa gidiyor. Bu bilinçle hareket ederek bugüne kadar aldığımız tüm kararlarda sektörü dinleyerek kararlar alıyoruz" diye konuştu.

(MB-YE-AÖ-Y)



28.07.2017 14:30:25 TSI

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