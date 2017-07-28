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Sungurlulu güreşçiler Elmalı güreşlerine hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediyespor güreş takımı, tarihi Elmalı Yeşilyayla yağlı güreşlerine hazırlanıyor.

Havaların sıcak olmasına rağmen 3 antrenman uygulaması ile karşılaşan sporcular, zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır diyerek çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Güreşçiler, "Havaların aşırı derece sıcak olmasından dolayı çok ekstra bir güç harcadıklarını ve Türkiye'nin her yerine güreşlere giderek ilimizi ve ilçemizi her yerde başarılı şekilde temsil ediyoruz" dediler.

Havaların sıcak olmasına rağmen sabah koşusu manastır tepesine, öğlen yağlı güreş antrenmanı, akşam sportif oyun yada ağırlık çalışması yaptıklarını yaptıklarıhı kaydeden güreşçiler, sporun aşırı kondisyon istediğini hocalarının uyguladıkları programdan memnun olduklarını ve piyasada yapılan yağlı güreşlerde başarılı olarak bunu ispat ettiklerini ifade ettiler.

İlerleyen zamanlarda ilçemize başpehlivan unvanı alarak, altın kemeri getirmek istiyoruz diyen güreşçiler, "Bu bilinç ile çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Belediye başkanımız Abdulkadir Şahiner, Kulübü Başkanımız Bahri Sezen, Takım sorumlumuz Mehmet Fenercioğlu ve Sungurlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürümüz Halil Yurt ile Teknik Direktörümüz Fevzi Çakmar, antrenörlerimiz ve bize imkanlar sağlayarak hedefe kilitlenmemize sebep olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dediler.

(SŞ-BÖ)



28.07.2017 14:30:53 TSI

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