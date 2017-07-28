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Adala Mahallesi'nde 3 buçuk kilometrelik dere temizliği



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli'nin Adala Mahallesi'nde dere taşkınları yaşanmasının önüne geçmek amacıyla ikinci etap dere temizlik çalışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçedeki dere temizlik çalışmalarıyla taşkınlara karşı önlem almaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde bir buçuk kilometrelik dere temizlik işi yapan MASKİ, ikinci etap temizlik çalışmalarına da başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerce yürütülen iş kapsamında, mahalleden geçen derenin 3 buçuk kilometrelik bölümündeki rüsubat iş makineleriyle dere içerisinden temizleniyor. Adala Mahalle Muhtarı Ayhan Babacan, "Mahallemizde bulunan deremizde yağmurlu havalarda taşkınlar meydana geliyordu. Dere kenarında besi çiftlikleri ve tarım arazileri mevcut. Onlar bu taşkınlarda sular altında kalıyordu. Zararı da tazmin edecek kimse olmuyordu. Bu nedenle dilekçe yazarak mahallemizin talebini ilettik. Sağolsunlar kısa süre içerisinde gelip çalışmalara başladılar. Genel olarak MASKİ'nin tüm hizmetlerinden memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a vatandaşlara sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(AY-Y)



28.07.2017 14:36:15 TSI

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