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Siirt'te tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar ele geçirildi

28 Temmuz 2017 Cuma, 14:34
Siirt'te tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar ele geçirildi
Siirt'te tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te yol kontrolü sırasında bir araçta yapılan aramada çok sayıda tarihi süs eşyası ve gümüş sikke ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 26 Temmuz 2017 tarihinde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde bir araç içerisinde yapılan kontrolde 13 adet süs eşyası, 115 adet gümüş sikke, 184 adet taş eser, 5 adet mermer heykel, 4 adet çanak çömlek, 10 adet madeni heykel ve bir adet mühür olmak üzere toplam 332 adet tarihi eser ele geçirildiğini bildirdi. Yapılan soruşturmanın ardından ele geçirilen eserler incelenmek üzere Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili de 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
(MND-MNP-Y)

28.07.2017 14:36:57 TSI
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