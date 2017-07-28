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Tekkeköy Belediyesi 800 yıllık geleneği devam ettiriyor

28 Temmuz 2017 Cuma, 14:39
Tekkeköy Belediyesi 800 yıllık geleneği devam ettiriyor
Tekkeköy Belediyesi 800 yıllık geleneği devam ettiriyor

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediyesi tarafından kurulan aşevi sayesinde ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve evlerinde yemek yapamayacak durumdaki kimsesiz muhtaç yaşlılara her gün sıcak yemek dağıtılıyor.
Tekkeköy Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışını her alanda gerçekleştirmeye devam ediyor. İlçe sınırları içerisinde yaşayan ve evinde yemek pişiremeyecek durumda olan kimsesiz yaşlı kişilere her gün sıcak yemek dağıtıyor. Evlerinde sıcak yemek pişiremeyen muhtaç vatandaşlar belediyenin dağıttığı yemekler sayesinde sofrasında iki öğün sıcak çorba ve yemek yiyebiliyor. Tekkeköy Belediyesi aşevi tarafından yapılan üç çeşit yemek haftanın beş günü ilçedeki yemek pişiremeyen kimsesiz yaşlıların evlerine kadar götürülerek dağıtılıyor.

Tekke geleneği yaşatılıyor
Tekkeköy'ün ismini aldığı Şeyh Yusuf Zeyyüddin Hazretleri'nin tekkesindeki 800 yıl önceki dayanışma ve yardımlaşma geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Şeyh Yusuf Zeynüddin Hazretleri, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yaşamış büyük İslâm velisidir. O zamanlar Bizans Devleti'nin hâkimiyeti altında bulunan yerleri İslamiyet'e açmak için çalışan bu büyük İslam mücahit ve mutasavvıfı, bugün de kabristanının bulunduğu bu yöreye gelmiş ve burada bir tekke açarak devamlı kazan kaynatıp fakirleri, yolcuları ve düşkünleri doyurmuştur. Zamanla bu tekke etrafında bir köy doğmuş ve bugünkü adı ile Tekkeköy meydana çıkmıştır. Tekkeköy ismini bu tekkeden aldığı bilinmektedir. 1285 yılında tekkenin yanına cami inşa edilmiş ve yerleşimler başlamıştır. Zeynüddin Hazretleri 1200'lü yıllarda kurmuş olduğu tekke sayesinde düşkünleri doyurmanın ve barındırmanın yanında bölgenin Türkleşmesi ve İslamlaşmasını sağlayan bir İslam velisidir. Biz de ilçemizin ismini aldığı tekkedeki sıcak yemek geleneğini devam ettirmek için harekete geçtik. İlçemiz sınırları içerisinde yapmış olduğumuz kapsamlı çalışmalar neticesinde belirlediğimiz 98 eve her gün üç çeşit sıcak yemek ulaştırıyoruz. Aşevimizde yapılan yemekler haftanın beş günü belediye ekipleri tarafından araçlarla ihtiyaç sahiplerinin evlerine servis ediliyor. Böylelikle evlerinde yemek yapamayacak durumdaki kimsesiz yaşlılarımız evlerine sıcak çorba ile üç çeşit yemek giriyor. Ayrıca ilçe merkezinde bulunan eski belediye binamızın altın kurmuş olduğumuz aşevi servis noktasından muhtaç vatandaşlarımız istedikleri zaman yemek alabilecekler. Böylelikle sosyal belediyecilik anlamında büyük bir hizmeti hayata geçirmiş olduk" dedi.
(SAM-SLH-Y)

28.07.2017 14:40:34 TSI
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