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Başkan Tutal'dan asker adaylarına yemek



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede 97/3 tertip birliğine teslim olmaya hazırlanan asker adaylarına üzerinde "Vatan Size Minnettar" yazan kutularda Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, askere gidecek olan gençlerle yemekte bir araya geldi. Yemek programında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kutsal bir göreve gittiklerini, asker ocağının Peygamber ocağı olarak kabul edildiğini söyledi. Vatani görevini yerine getirmek üzere kışlalarına gidecek olan askerlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tutal, "Askerlik kutsal görevlerden birisi, gerçekten şu anda özgür bir şekilde bu memlekette bu kadar düşmana, bu kadar haine rağmen biz rahat güle oynaya hayatımızı idame ettirebiliyorsak bu sınırlarımızı koruyan ve içeride güvenliği sağlayan arkadaşlarımızın, kardeşlerimiz yani sizlerin sayesinde oluyor. Bu yollardan hepimiz geçtik. Sizlerde geçeceksiniz. Rabbim hepinize güle oynaya gidip aynı şekilde dönmeyi nasip etsin inşallah" dedi.

Türk Milletinin kutsal iki değeri olduğunu kaydeden Başkan Tutal, "Biz de iki kutsal değer olur. Bunlardan birisi bizim inancımızın ana kaynağı Müslüman'ın ana temel rehberi olan Kuran-ı Kerim, bir diğeri ise özgürlüklerimizi rahatça yaşayabildiğimiz, gölgesinde barınabildiğimiz bayrağımız. Biz hayatın dönüm noktası olan askerlik için sizlere kitabımız Kuran-ı Kerim ve bayrağımızı hediye ediyoruz. Hayırlı teskereler" diye konuştu.

(BG-AH-Y)



28.07.2017 15:01:54 TSI

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