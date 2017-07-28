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Masterlardan Başkan Özakcan'a teşekkür ziyareti

28 Temmuz 2017 Cuma, 15:40
Masterlardan Başkan Özakcan'a teşekkür ziyareti
Masterlardan Başkan Özakcan'a teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Aydın Masterlar Derneği yönetimi Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı ziyaret etti. Dernek Başkanı Erdal Hanaylı, Başkan Özakcan'a kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
Aydın Masterlar Derneği Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Aydın Masterlar Derneği Başkanı Erdal Hanaylı, futbolculardan Recep Dalman, Recep Seçkin, Barış Mayadağ, Serkan Bilen, Okan Yalçın, Ali Kocaman, Gökhan Soyçek ve Mustafa Akçay katıldı. Başkan Özakcan'a kulüplerine verdiği malzeme ve deplasman maçları araç tahsisi için teşekkür eden Hanaylı, belediyenin desteğini her zaman hissettiklerini kaydetti.

Efeler Belediyesi'nin verdiği desteklerle yüklerinin hafiflediğini dile getiren Aydın Masterlar Derneği Başkanı Erdal Hanaylı, "Bugüne kadar belediye olarak her zaman desteklerini yanımızda hissettik. Biz de bu desteğe layık olmak adına Aydın ve Efeler ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu yıl mücadele ettiğimiz ligde şampiyon olarak şampiyonluk sevincini yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

Aydın Masterlar Derneği'ne gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, belediye olarak kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti. Derneğe desteklerinin devam edeceğini ifade eden Özakcan, "Aranızda daha önce profesyonel ligde oynamış oyuncular var. Başarılı bir ekipsiniz, yaptığınız işler çok güzel. Efeler Belediyesi olarak sizlere destek vermekten mutlu oluyoruz. Her zaman yanınızdayız, başarılarınızın da devamını diliyoruz" dedi.
Ziyaret sonunda Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim eden Aydın Masterlar Derneği Başkanı Erdal Hanaylı, bu sene şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.
(MU-MB-Y)

28.07.2017 15:41:41 TSI
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