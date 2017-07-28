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DMO Tedarik Sistemi, Samsun TSO üyelerine tanıtıldı



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SAMSUN (İHA) - Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "Müşterin Kamu Olsun-DMO Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Toplantısı", Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

DMO Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından, Samsun TSO ev sahipliğinde, Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesine yönelik çalışma kapsamında, üretici firmalara yönelik, "Müşterin Kamu Olsun -DMO Genel Müdürlüğü Katalog Sistemine Giriş Koşulları ve Sistemin Tedarikçilere Sağladığı Avantajlar" konulu toplantı düzenlendi.



En kolay ve en güvenilir yol

Toplantının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin, oda üyelerinin Devlet Malzeme Ofisi ile işbirliği içinde yer alacağı süreçlerin oluşturulabilmesi açısından bu toplantıyı düzenlediklerini ifade etti. DMO tedarikçisi olmanın tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ürün satabilmenin en kolay ve en güvenli yolu olduğunu ifade eden Şahin, "Odamız üyelerinin ve Samsun'da Devlet Malzeme Ofisi sisteminde yer alabilecek tüm sektörlerdeki firmaların bu sistem içinde yer almalarını önemli buluyorum. Bu sisteme daha fazla ürün sunulabilmesi, tedarik sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi açısından üyelerimizin de ilgi göstermesi gerekmektedir" dedi.



Yerli malına öncelik veriliyor

Daha sonra söz alan DMO Trabzon Bölge Müdürü Enver Uzun ise, ülke genelinde "Müşterin Kamu Olsun" temalı bilgilendirme toplantıları ile kamuya alımı yapılan ürünlerde yerlilik oranlarının artırılmasını ve KOBİ'lerin desteklenerek ekonomiye daha fazla katkı sağlamalarının hedeflendiğini vurguladı. Uzun yaptığı konuşmada, "Genel Müdürlüğümüz bu doğrultuda, tedarik sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine hız vermiştir. Uygulamanın kolaylıklarına baktığımızda; ihale yerine ürünün doğrudan satışı yapılıyor, yurt çapında firma bilinirliği artıyor, yeni partner bularak üretimlerini genişletebiliyorlar. Yerli malının desteklenmesi için de katalogda yerli ürünlere öncelik verilmektedir. Samsunlu üreticilerimizi Türkiye'nin en büyük pazarı olan DMO'nun katalog listesinde yer almaya davet ediyorum" dedi.



Sistem anlatıldı

Ardından ise DMO Şube Müdürü Rasim Sak tarafından, katalog sisteminde yer alan firma ve ürün sayısının arttırılması ve çeşitlendirilmesi, daha rekabetçi fiyatlar ile ürün sunma amacıyla yürütülen faaliyetler, DMO'nun katalog sistemine girme koşulları ve sistemin tedarikçilere sağladığı avantajlar dile getirildi.

(SAM-SLH-Y)



28.07.2017 15:45:14 TSI

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