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Adıyamanlı kick boks sporcuları Türkiye üçüncüsü oldu



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Niğde'de 20-26 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Kick Boks Milli Takım Seçmelerinde Adıyamanlı kick boksçular Türkiye üçüncüsü oldu.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Adıyamanlı sporcuların başarılarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Büyük bayanlar 70 kilogram üstü sporcumuz Dilara Gönder Türkiye 3'sü, genç erkekler 79 kilogramda light contact da Rüstem Abuzetoğlu Türkiye 3'sü ve genç bayanlarda 52 kilogram low kick de Zeynep Demir Türkiye 3'sü oldu. Kick boks sporu ilimizde her geçen gün büyük gelişim göstermekte ve sporcularımız önemli başarıla imza atarak madalyalar kazanmaktadır. Sporcularımız arasında ilimizi ve ülkemizi yurt dışında temsil eden birçok milli sporcumuz bulunuyor. 20 -26 Temmuz 2017 tarihlerinde Niğde ilinde yapılmış olan Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Türkiye Kick Şampiyonasında 2 bayan bir erkek sporcumuz Türkiye 3'cülüğü elde ederek bizleri mutlu etmeyi başardılar. 03 Ağustos 2017 de Samsun ilinde yapılacak olan milli takım seçme müsabakalarında sporcularımızın daha başarılı bir şekilde performans göstererek ilimizi edeceklerine inanıyorum. Ben sporcularımızı ve antrenörümüzü elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

(CK-SD-Y)



28.07.2017 15:53:52 TSI

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