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Zile'de gençlik festivali

28 Temmuz 2017 Cuma, 16:20
Zile'de gençlik festivali
Zile'de gençlik festivali

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat'ın Zile ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Zile Belediyesi ortaklığında düzenlenen gençlik festivali yoğun ilgi gördü.
Zile 15 Temmuz Demokrasi Meydanında GENÇDES tarafından gençleri kültürel ve sanatsal etkinliklere teşvik etme amacıyla düzenlenen programda Hacivat - Karagöz gölge oyunu, orta oyunu, kukla gösterisi ve skeçler yer aldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan sahne ses ve ışık gösteriyle renklenen gençlik festivali ilgi gördü.
Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, çocuklar ve gençlerin kültürel değerlerimizi tanıyıp sahip çıkmalarının büyük bir önem arz ettiğini ifade ederek,"Unutulmaya yüz tutmuş orta oyun, Hacivat Karagöz gölge oyunu ilçe gençlerimizin ve halkının beğenisine sunuldu. Emeği ve katkısı geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Palanga Yapıma ve ilgililere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
(Nİ-UY-Y-)

28.07.2017 16:21:36 TSI
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