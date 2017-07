YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İsrail'in, Mescid-İ Aksa'daki zulmü protesto edildi

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu tarafından yapılan basın açıklaması ile İsrail'in, Kudüs Mescit'i Aksa'daki uygulamaları ve tutumu protesto edildi.

Cuma namazı sonrası Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Caminde toplanan STK üyelerine cami cemaati de destek verdi. Platform üyeleri adına basın açıklamasını Seçkin İşgüzar yaptı. Açıklamasında, İslam coğrafyasındaki terör olaylarının her birinde parmağı olan işgalci İsrail'in, Müslümanları kışkırtmaya yönelik aşağılık davranışlarına devam ettiğini hatırlatan İşgüzar, bölgedeki akan kanda, iç savaşlarda ve bütün terör olaylarının arkasında doğrudan ya da dolaylı olarak İsrail'in olduğunu işaret etti. İşgüzar, "Siyonist İsrail yönetimi bütün İslam ülkelerini ve bütün dünyayı ateşe vermekten kaçınmayacak kadar sapkın bir inanca sahiptir. İsrail'in kurulduğundan beri izlediği politika asla değişmemiştir. İsrail, Türkiye'ye ait toprakların da içinde bulunduğu geniş bir coğrafyayı kendi kutsal ülkesi olarak görmekte ve buraları ele geçirebilmek için her türlü yönteme başvurmaktadır.Maalesef uluslararası camiada devlet vasfı taşıyan ve gerçekte bir terör örgütü gibi davranan İsrail'in silahlı unsurları ayaklarındaki kirli postallarla Mescid-i Aksa'ya girdiler.Aynı kirli postallarla Kıble Camii'nin içinde terör estiren bu silahlı unsurlar camide bulunan Kur'an-ı Kerimleri yerlere attılar. Cami içindeki Müslümanları tartakladılar. Dışarıda olayları protesto eden Müslümanların üzerine ses bombası, gaz bombası ve plastik mermi ile saldırdılar. Çıkan çatışmada birçok kardeşimiz yaralandı. Terör örgütü İsrail'in yaklaşık bir haftadır Mescid-i Aksa ile ilgili kışkırtmaya yönelik yaklaşımlarının Filistin'de kan dökmeye yönelik bir çaba olduğu aşikardır" dedi.

"Zaman Müslümanlara yapılanlara artık yeter demenin zamanı"

Kudüs'ün sahipsiz olmadığını yenileyen İşgüzar açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Bu gün burada yaptığımız bu açıklama ile tüm dünyaya Kudüs'ün sahipsiz olmadığını beyan etmiş oluyoruz. Bu gün burada yaptığımız bu açıklama ile terör örgütü İsrail'e çok yakında nasıl bir inkılâba uğrayıp devrileceğini bir kez daha haykırmış oluyoruz. Terör örgütü İsrail'in Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. İnanıyoruz ve diyoruz ki 'zafer inananlarındır ve zafer yakındır.' Bütün dünya Müslümanları şunu artık anlamalıdır ki; İslam ümmetinin huzuru ve kurtuluşu ancak birlik ve beraberlikte yani kardeşlik ve vahdettedir. Zaman, ümmetin özelde Ortadoğu'da ve dünyanın her tarafında çektiği çile ve ıstıraba 'artık yeter!' demek için haykırma zamanı. Zaman, haçlı ve Siyonist zihniyetinin dünyalık menfaatleri için Müslümanlara çektirdiğine yeter demenin zamanı. Bütün İslam dünyası bu gerçeği artık görmelidir."

Protestocu grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

28.07.2017 16:30:34 TSI

