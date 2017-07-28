YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Geri dönüşüm stantlarında bilinçlendirme çalışmaları

Geri dönüşüm stantlarında bilinçlendirme çalışmaları



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında kurulan geri dönüşüm stantlarında vatandaşlar bilinçlendiriliyor.

Şahinbey Belediyesi, doğal kaynakları korumak ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı geri dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşları bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü geri dönüşüm stant bilgilendirme çalışmaları kapsamında Balıklı Parkı, Yeşil Su ve Elmacı Pazarı gibi merkezi noktalarda stantlar kurarak 3 gün boyunca geri dönüşüm konusunda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Geri dönüşümün önemi

Vatandaşları bilgilendirmek için açılan stantta "Geri Dönüşüm Nedir? Geri Dönüşen malzemeler nerelerde kullanılır? Hangi noktalarda biriktirme yapılıyor" gibi konularda vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı. Stantlarda vatandaşlara bilgilendirme broşürleri, not defteri, şapka ve ekmek israfının önlenmesi amacıyla ekmeğin evlerde tekrar kullanımı hakkında tarifler içeren ''Bayat Ekmekle Yemek, Pasta ve Tatlı Tarifleri'' adlı kitap hediye edildi.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Stantlarda bilgilendirilen vatandaşlar, yapılan uygulamanın oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Birçok doğru bildiğimiz şeylerin yanlış olduğunu, geri dönüşüm ile birlikte ülkemizin, şehrimizin ve bizlerin kazançlarını öğrenmiş olduk. Böyle bir çalışma yaptığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(SD-Y)



28.07.2017 16:30:16 TSI

NNNN

