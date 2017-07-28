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Geri dönüşüm stantlarında bilinçlendirme çalışmaları

28 Temmuz 2017 Cuma, 16:29
Geri dönüşüm stantlarında bilinçlendirme çalışmaları
Geri dönüşüm stantlarında bilinçlendirme çalışmaları

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında kurulan geri dönüşüm stantlarında vatandaşlar bilinçlendiriliyor.
Şahinbey Belediyesi, doğal kaynakları korumak ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı geri dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşları bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü geri dönüşüm stant bilgilendirme çalışmaları kapsamında Balıklı Parkı, Yeşil Su ve Elmacı Pazarı gibi merkezi noktalarda stantlar kurarak 3 gün boyunca geri dönüşüm konusunda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.
Geri dönüşümün önemi
Vatandaşları bilgilendirmek için açılan stantta "Geri Dönüşüm Nedir? Geri Dönüşen malzemeler nerelerde kullanılır? Hangi noktalarda biriktirme yapılıyor" gibi konularda vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı. Stantlarda vatandaşlara bilgilendirme broşürleri, not defteri, şapka ve ekmek israfının önlenmesi amacıyla ekmeğin evlerde tekrar kullanımı hakkında tarifler içeren ''Bayat Ekmekle Yemek, Pasta ve Tatlı Tarifleri'' adlı kitap hediye edildi.
Vatandaşlar uygulamadan memnun
Stantlarda bilgilendirilen vatandaşlar, yapılan uygulamanın oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Birçok doğru bildiğimiz şeylerin yanlış olduğunu, geri dönüşüm ile birlikte ülkemizin, şehrimizin ve bizlerin kazançlarını öğrenmiş olduk. Böyle bir çalışma yaptığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(SD-Y)

28.07.2017 16:30:16 TSI
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