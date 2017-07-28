YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Salihli'de 8 ayrı branşta yaz spor okulu

Salihli'de 8 ayrı branşta yaz spor okulu



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okulları, 8 ayrı branşta çocukların ve gençlerin katılımı ile devam ediyor.

Gençleri ve çocukları spora teşvik ederek yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla açılan yaz spor okullarında futbol, voleybol, basketbol, judo, masa tenisi, karate, hentbol ve atletizm olmak üzere toplam 8 branşta antrenörler eşliğinde eğitim alan öğrenciler, yaz tatilinin tadını doyasıya çıkarıyor. Yaz spor okullarının çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra sosyalleşmelerine imkan sağladığını söyleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Kültür kurslarımız ve yaz spor okullarımız çocuklarımızın hem yaz tatillerini değerlendirmeleri, hem de boş vakitlerini en iyi şekilde geçirmeleri ve yeteneklerini keşfedip geliştirmeleri için önemli bir fırsat. Salihli Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda kurslarımızı düzenleyerek yaz tatillerini eğlenceli hale getiriyoruz. Yaz spor okullarımızda eğitim alan çocuklarımıza ve gençlerimize eğlenceli bir tatil diliyorum" dedi.

(BA-AY-Y)



28.07.2017 16:34:53 TSI

NNNN

