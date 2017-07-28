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Salihli'de 8 ayrı branşta yaz spor okulu

28 Temmuz 2017 Cuma, 16:33
Salihli'de 8 ayrı branşta yaz spor okulu
Salihli'de 8 ayrı branşta yaz spor okulu

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okulları, 8 ayrı branşta çocukların ve gençlerin katılımı ile devam ediyor.
Gençleri ve çocukları spora teşvik ederek yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla açılan yaz spor okullarında futbol, voleybol, basketbol, judo, masa tenisi, karate, hentbol ve atletizm olmak üzere toplam 8 branşta antrenörler eşliğinde eğitim alan öğrenciler, yaz tatilinin tadını doyasıya çıkarıyor. Yaz spor okullarının çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra sosyalleşmelerine imkan sağladığını söyleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Kültür kurslarımız ve yaz spor okullarımız çocuklarımızın hem yaz tatillerini değerlendirmeleri, hem de boş vakitlerini en iyi şekilde geçirmeleri ve yeteneklerini keşfedip geliştirmeleri için önemli bir fırsat. Salihli Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda kurslarımızı düzenleyerek yaz tatillerini eğlenceli hale getiriyoruz. Yaz spor okullarımızda eğitim alan çocuklarımıza ve gençlerimize eğlenceli bir tatil diliyorum" dedi.
(BA-AY-Y)

28.07.2017 16:34:53 TSI
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