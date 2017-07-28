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Denizli Şehir Hastanesi bin 200 yataklı olacak



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DENİZLİ (İHA)- Denizli'de bin yataklı yapılması planlanan Denizli Şehir Hastanesi bin 200 yataklıya çıkarıldı.

Merkezefendi Belediyesi Üçler Mahallesi'nde yapılması planlanan Denizli Şehir Hastanesi ile ilgili olarak ihale çalışmaları devam ederken, bin yataklı olarak yapılması planlanan hastanede 200 yatak daha eklendi. Denizli Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Berna Öztürk ve İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı'nın, şehir hastanesi için gittiği Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden sevindiren haberle döndü. Denizli Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Berna Öztürk, yapılan görüşmelerin ardından yatak sayısının arttığını belirterek "İl Sağlık Müdürümüz Şükrü Arpaci ile beraber, Denizlimiz de yapılacak yeni sağlık yatırımları için görüşmelerimizi yaptık. Denizli Şehir Hastanemiz bin değil bin 200 yatak olarak yapılacak" dedi

(İHA-SÇ-Y)



28.07.2017 16:39:59 TSI

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