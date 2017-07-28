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Yunusemre Belediyesi ile tekerlekli sandalyelerine kavuştular



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışan ve yürüme sorunu yaşayan vatandaşlara tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Belediye ekipleri vatandaşlara 12 adet tekerlekli sandalye verirken 2 adet de akülü aracın aküsünü yeniledi.

Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede yaşayan vatandaşların yardımlarına koşuyor. Ekipler, Akmescit, Yağcılar, Pınarköy, Süngüllü, Yeni Mahalle, Mareşal Fevzi Çakmak, Tevfikiye, Karaveliler, Pelitalan, Laleli, Muradiye ve Sümbültepe mahallelerinde yaşayan engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye verdi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçede bulunan herkesin yardımına koştuklarını belirterek, "Ekiplerimiz ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla son üç ay içerisinde ilçemizde bulunan vatandaşlarımızın yardımlarına koştuk. 12 vatandaşımıza tekerlekli sandalye verdik. 2 vatandaşımızın da akülü aracının aküsünü yeniledik. Hayırsever vatandaşlarımızı da yapacağımız yardımlarda katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Her şey daha huzurlu bir Yunusemre için" dedi.

(SC-Y)



28.07.2017 16:41:59 TSI

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