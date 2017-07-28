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Milli Eğitim Şube Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti

28 Temmuz 2017 Cuma, 16:44
Milli Eğitim Şube Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
Milli Eğitim Şube Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti

(Fotoğraflı)

Abdullah Söylemez
AĞRI (İHA) - Hamur ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Eroğlu , geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı ile Hamur ilçesi Havaalanı mevkisinde Hamur ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Eroğlu aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Recep Eroğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(AS-AA-Y)

28.07.2017 16:45:52 TSI
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