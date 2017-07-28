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Büyükşehir'den jandarmaya yeni karargah



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanıksız olan 50 yıllık Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı'na yeni bir karargah binası, Tavas ilçesine ise yeni bir meydan kazandıracak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı arasında protokol imzalandı. Denizli Valiliğinde gerçekleştirilen protokol törenine, Denizli Valisi Hasan Karahan, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Denizli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'de ilk defa böyle bir protokol yapıldığını belirterek, ihtiyacı karşılamayan ve eskiyen Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı arsasının Denizli Büyükşehir Belediyesine geçeceğini onun yerine ise daha büyük ve nezih bir yerde Tavas İlçe Jandarma Komutanlığına yeni karargah binası yapacaklarını söyledi.



Tavas yeni bir meydan kazanacak

Denizli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız'ın bu proje için bir yıldan fazladır gayret gösterdiğini belirten Başkan Zolan, "Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Protokol bugüne nasipmiş. Özellikle Denizli'den ayrılmadan önce emek veren Komutanımıza bu imzayı attırmak istedik. Depreme dayanıksız ve eski Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı binasını bulunduğu yerden yıkacağız ve orada ilçemize yeni bir meydan kazandıracağız. Jandarmamıza da güzel, nezih ve daha büyük bir yerde yeni bir bina yaparak teslim edeceğiz. Bunun protokolünü imzalamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bununla ilgili birkaç ilçemiz daha gündemimizde. Onlarla ilgili de belirli bir mesafe aldık. İnşallah sonlandığında daha geniş alanlarda daha kullanışlı binalarla ilgili proje yapacağız" dedi.



Büyükşehir'den şehir güvenliğine destek

Başkan Osman Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak güvenliğimize, oradaki görevli kardeşlerimize, jandarmamıza destek olmak ve ilçemizin de ihtiyacını karşılamak için gayret gösterdik. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Paşamızın bu işte çok emeği var. Son mesai gününde de güzel bir işe imza atarak bize veda ediyor. Hizmetlerinden dolayı ben kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah açılışta da bu heyet burada olur ve beraber kurdeleyi keseriz."



Yıldız: "Osmanlı-Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyacak"

Denizli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız ise, "Büyükşehir Belediyemiz, miadı dolmuş, içinde kalan kullanıcılara uygun olmayan şartlarda bulunan Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı binası yerine, Muğla- Denizli yolu üzerinde anayola hakim bir noktada yeni Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı binası yapacak. Herhangi bir bedel mukabilinde bulunmadan yapılacak bina Osmanlı-Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyacak. Yeni bina, bizim şu an teslim edeceğimiz eski ve depreme dayanıksız binadan çok daha kıymetli olacak" diye konuştu.



"Denizli'nin huzuru ve güveni için çalışıyoruz"

Denizli Valisi Hasan Karahan da, "Miadı dolmuş eski binamızın arsasını belediyemize terk ederek daha uygun bir yerde, yine belediyemizin jandarmamıza güzel bir bina kazandırmasıyla, iki tarafında kazandığı ve neticede Denizlimizin kazanacağı bir binaya kavuşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz Denizli'nin huzuru ve güveni için çalışıyoruz. Belediyemiz bu konuda yapıcı ve destekleyici her türlü talebimizi karşılıyor. Teşekkür ediyoruz. Halkımızın huzur içinde yaşamalarını temenni ederek, hayırlı olsun diyoruz" dedi. Konuşmanın ardından protokol imzalandı.



Protokol neleri kapsıyor?

İmzalanan protokol ile Tavas İlçe Jandarma Komutanlığının Samanlık Mahallesi'nde bulunan 2 bin 798 metrekarelik arsası Büyükşehir Belediyesi'ne devredilirken, aynı mahallede 5 bin metrekarelik alana Büyükşehir Belediyesi tarafından Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı'na hizmet binası, kolaylık tesisleri, ihata duvarı, tel örgü, nizam karakolu, 4 adet nöbetçi kulübesi, nizamiye takı, 15 araçlık kapalı garaj, eğitim alanı, 2 adet personel kameriyesi ile bina ve çevre güvenlik kamera sistemlerini içinde barındıracak modern bir karargah yapılacak.

(SÇ-SÇ-Y)



28.07.2017 16:46:30 TSI

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