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'Van İŞGEM Büyüyor' projesi

28 Temmuz 2017 Cuma, 16:59
'Van İŞGEM Büyüyor' projesi
'Van İŞGEM Büyüyor' projesi
- İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik:
- "Türkiye'de girişimcilik ekosisteminde rol model olmayı hedefliyoruz"

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van'da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) fonu ile desteklenen 'Van İŞGEM Büyüyor' projesi kapsamında girişimcilere seminer verildi.
Elite World Hotel'de verilen seminerde konuşan Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, Van'da ikincisini düzenledikleri seminerin, Van İŞGEM Teknik Destek Projesi kapsamında girişimcilere ve girişimci adaylarına yönelik olduğunu söyledi. Gedik, "Van İŞGEM Büyüyor projesi hem Van ilinin ekonomik gelişimi hem de komşu illerde girişimciliğin gelişmesi için önemli bir yatırımdır. Proje kapsamında yapılan 30 yeni modern iş yeri, altyapısı hazır halde yeni girişimcilerin hizmetine sunulmaya başlanacaktır. Bu bağlamda, bu seminerimizde girişimcilik ve girişimcilerin güçlendirilmesi konularının yanı sıra yeni yapılan iş yerlerinde işe başlayacak girişimcilerimize verilecek teknik destekler, fırsatlar ve başvuru koşulları da konunun uzmanları tarafından sizlerle paylaşılacaktır" dedi.
Van İŞGEM'in yeni hali ile Türkiye'de rol model olacağını ifade eden Gedik, şunları söyledi:
"Yeni yaptığımız işliklerimiz, Avrupa standartlarının bile üstündedir. Bunları yaptık ama buraya gelecek olan iş fikirlerini, yani girişimcilerimizi de çok iyi seçmeliyiz ki bu ikisi birbirini tamamlayabilsin. Bizler bu projemize başlarken, kendimize 'Türkiye'deki tüm İŞGEM'lere rol model ocağız' diye bir hedef belirlemiştik. Geldiğimiz noktada fiziki anlamda bunu başardık. Bir de burada farklı bir girişimcilik ekosisteminden bahsediyoruz, eğer proje bitimine kadar bunu da başarabilirsek, bu anlamda da Türkiye'de bir rol model olmayı hedefliyoruz."
Açılış konuşmasının ardından program, Teknik Destek Projesi Ekip Lideri Stojan Gorup'un 'Yeni bir işe başlamada iş modelinin oluşturulması' konusunda yaptığı sunumla devam etti.
Programda Van YYÜ Teknokent Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necat Görentaş, Van YYÜ İktisadi ve İdarili Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reha Saydan ile Teknik Destek Proje Ekip Lider Yardımcısı Fatma Asuman Erdem de birer sunum yaptı.
Program yapılan sunumların ardından sona erdi.
(MD-MSA-Y)

28.07.2017 17:00:09 TSI
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