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Jandarma Komutanından GTO'ya veda ziyareti



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GAZİANTEP (İHA) - Son yayımlanan kararname ile Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı görevinden Ankara'ya atanan Gaziantep İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, veda ziyaretleri çerçevesinde Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Jandarma Albay Ömer Ersever'e yeni görevinde başarılar dileyerek, Gaziantep'te görev yaptığı sürece boyunca yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, makamların kalıcı, kişilerin geçici olduğunu ifade ederek, " Öncelikle Jandarma komutanımız Albay Ömer Ersever'e verdiği hizmetlerden dolayı Gaziantep Ticaret Odası üyeleri adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Yüz yıllardır bu topraklarda milletimizin bekası için büyük zaferlere imza atan Türk askerinin ilelebet payidar kalacağını söyleyen GTO Başkanı Hıdıroğlu, "15 Temmuz 2016'da Türk halkına karşı hain darbe girişiminde bulunan ve TSK'ya sızmış asker görünümlü hainleri çok hızlı bir şekilde içlerinden temizleyip akabinde Suriye'nin kuzeyindeki bölgeyi İŞİD'den temizleyip bölgede güven ortamını tesis eden ve yüzyıllardır bu topraklarda Türk milletin bekası için büyük zaferlerle varlığını sürdüren, vatan için şehadet şerbetini içen askerimiz ilelebet payidar kalacaktır. Hepsine gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkürü bir borç biliriz" ifadelerini kullandı

İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever ise, sanayi ve ticaret başta olmak üzere her alanda bütün kentlere örnek gösterilen Gaziantep'te görev yapmaktan onur duyduğunu ve Gaziantep'te görev yaptığı sürece boyunca, gösterilen yakın ilgi ve nezaketten dolayı teşekkür etti.

(AKG-LO-Y)



28.07.2017 17:03:29 TSI

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