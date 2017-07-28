Başkan Bakıcı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ziyaret etti
(Fotoğraflı)
Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı İsmail Tüzgen'i ziyaret etti.
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir ile birlikte ziyaret ettiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı İsmail Tüzgen ile bir süre görüştü. Başkan Bakıcı ziyarette Daire Başkanı Tüzgen'e Çarşı Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Projenin detaylı olarak görüşüldüğü ziyarette ayrıca fikir alış verişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Başkan Bakıcı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı İsmail Tüzgen'e göstermiş olduğu yakın ilgi ve alaka nedeni ile teşekkür ederek ziyaretin anısına plaket takdim etti.
(FSİ-AS-Y)
28.07.2017 17:03:38 TSI
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