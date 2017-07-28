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Bozüyük'te çöp konteynerleri yıkanarak temizleniyor



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında konteynerler yıkanarak temizleniyor.



Bozüyük Belediyesi vatandaşların çevrelerindeki konteyner kokusundan rahatsız olmamaları amacıyla sokak ve caddelerde bulunan çöp konteynerlerinin temizlik ve bakımına da özen gösteriyor. Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasının amaçlandığı çalışmalar kapsamında, çöp konteynerleri bulundukları alandan uzaklaştırılmadan, koku ve bakterileri önlemek amacıyla dezenfekte ediliyor. Çevre temizliği ve sağlığı açısından da büyük önem taşıyan dezenfekte çalışmalarında konteynerler yıkanarak, durulanıyor ve bakterilere karşı dezenfekte ediliyor. Yapılan temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

(FSİ-AS-Y)



28.07.2017 17:20:08 TSI

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