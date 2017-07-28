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Devlet arazisinde Hint keneviri ekmişler

28 Temmuz 2017 Cuma, 17:18
Devlet arazisinde Hint keneviri ekmişler
Devlet arazisinde Hint keneviri ekmişler

(Fotoğraflı)

Bayram Keleş
UŞAK (İHA) - Uşak'ın Sivaslı İlçesine bağlı Yenierice Köyünde kamu arazisi üzerine ekili 150 kök Hint Keneviri ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenierice Köyü sınırları içerisinde yer alan kamuya ait arazide arama yaptı. Yapılan aramada, 150 kök Hint keneviri, ekili vaziyette bulundu. Ayrıca; 300 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, kenevir bitkilerini sulamada kullanılan 12 metre su hortumu, 1 adet dalgıç pompa ve bir adet akü de bulundu. Olayla ilgili C.Ö. ve M.D isimli kişiler gözaltına alındı.
Sivaslı İlçe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Tarım Müdürlüğü ekipleri gözetiminde askerler tarafından araziden sökülen Hint kenevirleri, yakılarak imha edildi.
Yetkililer, kamu arazisine yasa dışı yollarla Hint keneviri eken kişi ya da kişilerin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.
(BK-MB-Y)

28.07.2017 17:20:09 TSI
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