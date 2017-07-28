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Sıcak Çermik içme suyuna kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Onur Erden

SİVAS (İHA) - Sivas İl Özel İdaresi, 'Termal Turizm Bölgesi' ilan edilen Sıcak Çermik'in içme suyu sorununu çözüme kavuşturuyor.

Kalın köyü sınırları içerisinde yer alan, büyük yatırımlar yapılan ve yakın gelecekte önemli bir nüfusa sahip turizm alanı olması beklenen merkezin, altyapı ve içme suyu sorununu ortadan kaldırıyor. İl Özel İdaresi bölgenin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Yıldızeli ilçesi Bayat köyü sınırları içerisinde yer alan kaynak suyunu bölgeye getiriyor. İçme suyu cazibeli olarak öncelikle 150 metre küplük biriktirme deposuna isale edilip, buradan da terfili bir şekilde 600 metre küplük gömme tipi diğer depoya isalesi sağlanarak, bölgeye içme suyu temininin sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sivas'ın önemli turizm değerleri arasında yer alan Sıcak Çermik Termal bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Sıcak Çermiğin su ihtiyacının farkında olduklarını belirten Kaya,"Bu konuda Sayın Valimiz başta olmak üzere bütün idaremiz ve sorumlu olan idareler büyük bir gayretle çalışıyor. Önünde bulunduğumuz depoya 4 kilometre cazibeli isale hattı ve 2 kilometre terfi hattı olmak üzere toplam 6 kilometre mesafeden su getirildi. Buraya gelirken 150 tonluk bir biriktirme su deposu yapıldı ve şuan 600 tonluk su deposunun önündeyiz. Bundan sonraki çalışmalarımızı bu yılki ödeneğimizden gerçekleştireceğiz ve yine 150 tonluk bir su deposu daha yapılacak ve içeri kısımlarda da 6 kilometrelik bir hat döşemesi gerçekleştirilecek. İş yükleniciye teslim edildi, inşallah yüklenicimiz en kısa sürede bu işi bitirerek Sıcak Çermik'teki su ihtiyacının giderilmesini sağlayacak" dedi.

Su kullanımı noktasında vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirten Kaya,"Su ne kadar çok olsa da su kullanımını hakkıyla yerine getirmediğimiz zaman bu suda yetmeyecektir. Bu yüzden tarımsal sulama ve bahçe sulama manasında komşuluk hukukuna riayet edilmesi çok önemli. Bu konuda gerek vatandaşlarımız gerekse de yöre halkımızın yardımcı olması lazım. Aksi takdir de bin tonluk su deposu da yapsanız suyu boşa kullandıktan sonra hiçbir manası olmayacaktır" diye konuştu.

Diğer yandan İl Özel İdaresi turizm bölgesinin içme suyunu temini etmek amacıyla 2017 yılı içerisinde ödenek miktarına göre işin ihalesi gerçekleştirdi. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde 1 adet 150 metre küp gömme depo ve muhtelif çaplarda toplam 6 bin metre içme suyu şebeke hattı yapılacak. Bu sayede Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olacak.

(UY-Y-)



28.07.2017 17:27:15 TSI

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