PERDER'den Başkan Bulutlar'ı makamında tehdit ettiği öne sürülen şirket yetkilisine tepki

ERZURUM (İHA) - Doğu Anadolu Perakendeciler Derneği (PERDER), Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı makamında tehdit ettiği öne sürülen marketler zinciri yetkilisine tepki gösterdi.

Doğu Anadolu Perakendeciler Derneği, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından müşterek basın toplantısı düzenlendi. Doğu Anadolu Perakendeciler Derneği binasında yapılan toplantıda, Palandöken Belediye Başkanını tehdit ettiği öne sürülen bir marketler zincirinin yetkililerine tepki gösterildi.

PERDER Başkanı Ömer Düzgün yaptığı açıklamada, "27 Temmuz Perşembe günü A101 yetkilileri tarafından Palandöken Belediye Başkanımız Orhan Bulutlar'a yeni şubeler açılması konusunda talepte bulunulmuş olup başkanımızın, bu konuda bir çalışma yaptıkları ve sonuçlanıncaya kadar ruhsat verilemeyeceğini söylemesi üzerine belediye başkanımıza yönelik, "Nasıl ruhsat vermezsin bir daha ki seçimlerde bu koltuklarda olmayacaksınız, bunun hesabını sizlerden soracağız" diyerek tehditte bulunulmuştur. Öncelikle bu çirkin ve asla kabul edemeyeceğimiz davranışı, Erzurum Perakendeciler Derneği, Erzurum Ticaret Odası, Erzurum Ticaret Borsası, Esnaf Sanatkârlar Odası olarak bu davranışı sergileyen A 101 kurum yetkililerini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Yerelin kalkındırılması gerektiğini vurgulayan Düzgün, "Herkesin her ilde, her yerde ticari faaliyet yapma hakkına fazlasıyla saygı duyuyoruz. Ama ilimizde faaliyet gösteren bu kurumların öncelikle faaliyet gösterdikleri bölge halkının oylarıyla seçilmiş olan yöneticilerine ve yerel yatırımcısına saygı duymayı bilmelidir. Çünkü bu şehirde bölgede yaşayan insanlar arasından çıkmış yerel yatırımcılar çok zor şartlarda kendi öz sermayesi ile, bu insanların dertleriyle hemdert olan, yoksulunu bilen, bu halkın mateminde, düğününde beraber olan her turlu sosyal faaliyetine destek veren yatırımcılardır. Dün başkanımız Orhan Bulutları ve başkanımız gibi ruhsatlandırma işlemini yapmayan başkanlarımızı da tehdit edecek kadar ileri giden bu kurumlar, ticari hedeflerine ulaştıklarında faaliyetlerini sonlandırıp gideceklerdir. Ama biz yerel yatırımcılar işletmeleri çocuklarımıza, torunlarımıza kısacası bu memleketin insanına devredeceğiz. Bütün bunları göz ardı ederek bölgemizde ilimizde faaliyet gösteren o şirketin yetkililerinin bu kabadayı hukuk ve kanun tanımaz tutumlarını tekrar şiddetle kınıyor davranışlarını gözden geçirmelerini talep ediyoruz. Bu şehrin kaldırım taşından mezar taşına kadar her yerinde verdiği emekle hizmetlerini esirgemeyen başkanımıza, şehrimizde ticari faaliyette bulunarak vergisiyle katkı sağlayan yerel esnafına, parasına talipli olduğunuz Erzurum halkına saygı duymaya davet ediyoruz. Yerelin desteklenmesi noktasında her zaman şehrimizin ve Perder'in yanında olan desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza, Ticaret Odası Başkanımıza, Ticaret Odası Meclis Başkanımıza, Ticaret Borsası Başkanımıza, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanımıza ve her zaman yereli tercih noktasında desteklerini esirgemeyen değerli Erzurum halkımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

28.07.2017

