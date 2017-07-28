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Kediler için 'dubleks' barınak



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını artıran Körfez Belediyesi, projeyi hazırlayan Eczacı Caner Göçmez ve Oruç Reis Lisesi'nin 9. sınıf öğrencileri ile birlikte ilçeye kedi evleri yerleştirdi.

Körfez Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik hizmet ve projelerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Son olarak Eczacı Caner Göçmez ve Oruç Reis Lisesi'nin 9. sınıf öğrencilerinin projesi olan 'kedi evleri' hayata geçirildi. İlk etapta iki noktaya yerleştirilen kedi evleri, yaygınlaştırılacak. Körfez Belediyesi 10 adet kedinin de kısa süre içerisinde ilçedeki daha önceki belirli noktalara yerleştirilecek. Daha önce hayata geçirilen Kuş Evi projesi sonrası ilçede Kedi Evi projesinin de hayata geçtiğini belirten Başkan İsmail Baran, "Bütün canlılara şefkat göstermek lazım. Daha önce kuş evi, şimdi kedi evi ve daha sonra bütün hayvanlar için yaşam alanları oluşturacağız. Duyarlılık gösteren Caner Göçmez'e ve Oruç Reis Anadolu Lisesi öğrencilerine teşekkür ediyorum. Bu tür yuvalar bir hayli çoğalacak, gereken sevgi ve şefkati göstereceğiz" dedi.

(RŞ-Y)



28.07.2017 17:48:11 TSI

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