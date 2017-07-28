ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kediler için 'dubleks' barınak

28 Temmuz 2017 Cuma, 17:46
Kediler için 'dubleks' barınak
Kediler için 'dubleks' barınak

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını artıran Körfez Belediyesi, projeyi hazırlayan Eczacı Caner Göçmez ve Oruç Reis Lisesi'nin 9. sınıf öğrencileri ile birlikte ilçeye kedi evleri yerleştirdi.
Körfez Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik hizmet ve projelerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Son olarak Eczacı Caner Göçmez ve Oruç Reis Lisesi'nin 9. sınıf öğrencilerinin projesi olan 'kedi evleri' hayata geçirildi. İlk etapta iki noktaya yerleştirilen kedi evleri, yaygınlaştırılacak. Körfez Belediyesi 10 adet kedinin de kısa süre içerisinde ilçedeki daha önceki belirli noktalara yerleştirilecek. Daha önce hayata geçirilen Kuş Evi projesi sonrası ilçede Kedi Evi projesinin de hayata geçtiğini belirten Başkan İsmail Baran, "Bütün canlılara şefkat göstermek lazım. Daha önce kuş evi, şimdi kedi evi ve daha sonra bütün hayvanlar için yaşam alanları oluşturacağız. Duyarlılık gösteren Caner Göçmez'e ve Oruç Reis Anadolu Lisesi öğrencilerine teşekkür ediyorum. Bu tür yuvalar bir hayli çoğalacak, gereken sevgi ve şefkati göstereceğiz" dedi.
(RŞ-Y)

28.07.2017 17:48:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kartepe'de üst yapı çalışmaları hız kazandı
YEREL

KARTEPE'DE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
Körfez Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelere ödül
YEREL

KÖRFEZ BELEDİYESİ'NİN HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELERE ÖDÜL
Bisiklet yoluna park eden araçlar çekiliyor
YEREL

BİSİKLET YOLUNA PARK EDEN ARAÇLAR ÇEKİLİYOR
İzmit Belediyesi mehtap turunda
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ MEHTAP TURUNDA
Belediyenin otoparkı, hem ucuz de hem güvenli
YEREL

BELEDİYENİN OTOPARKI, HEM UCUZ DE HEM GÜVENLİ
Sarnıç Han'ın taşları döşeniyor
YEREL

SARNIÇ HAN'IN TAŞLARI DÖŞENİYOR
Başkan Karaosmanoğlu: ''Bangladeş bizim kardeş ülkemiz''
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: ''BANGLADEŞ BİZİM KARDEŞ ÜLKEMİZ''
Başkan Baran, genç sporculara futbol topu dağıttı
YEREL

BAŞKAN BARAN, GENÇ SPORCULARA FUTBOL TOPU DAĞITTI
Kağıtsporlu karateciler Deaflympics 2017'de tarihe geçti
YEREL

KAĞITSPORLU KARATECİLER DEAFLYMPİCS 2017'DE TARİHE GEÇTİ
Yukarı Hereke'nin çehresi değişti
YEREL

YUKARI HEREKE'NİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ
Büyükşehir'nden süt üreticilerine soğutma tankı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'NDEN SÜT ÜRETİCİLERİNE SOĞUTMA TANKI
Körfezli gençler meslek edinecek
YEREL

KÖRFEZLİ GENÇLER MESLEK EDİNECEK
Akçaray'da seferler 10 dakikaya inecek
YEREL

AKÇARAY'DA SEFERLER 10 DAKİKAYA İNECEK
Pet Shop eğitimleri tamamlandı
YEREL

PET SHOP EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
Genel Sekreter Bayram devam eden çalışmaları inceledi
YEREL

GENEL SEKRETER BAYRAM DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Gebze Ağustos Meclisi toplanıyor
YEREL

GEBZE AĞUSTOS MECLİSİ TOPLANIYOR
İzmit Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kartepe yaz spor okulları yoğun katılımla devam ediyor
YEREL

KARTEPE YAZ SPOR OKULLARI YOĞUN KATILIMLA DEVAM EDİYOR
Kartepe'ye muhteşem gerdanlık
YEREL

KARTEPE'YE MUHTEŞEM GERDANLIK
Pazarcılardan İzmit Belediyesi'ne teşekkür
YEREL

PAZARCILARDAN İZMİT BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR
Kartepe'ye yeni kültür merkezi
YEREL

KARTEPE'YE YENİ KÜLTÜR MERKEZİ
Eseler Mahalle Konağı Pazar günü açılıyor
YEREL

ESELER MAHALLE KONAĞI PAZAR GÜNÜ AÇILIYOR
Kartepe'de mahalle konağı tamamlanıyor
YEREL

KARTEPE'DE MAHALLE KONAĞI TAMAMLANIYOR
Eray Şamdan Avrupa 6. kez Avrupa Şampiyonu oldu
YEREL

ERAY ŞAMDAN AVRUPA 6. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU