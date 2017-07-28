Başkan Karagöz'ün acı günü
(Fotoğraflı)
Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Karagöz'ün vefat eden babası Ali Karagöz toprağa verildi.
Karagöz için Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Caminde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, İl Genel Meclis Başkanı (İGM) Salih Sel, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, partililer ve aile üyeleri katıldı. Yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden Karagöz kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Karagöz'ün merkeze bağlı Çayırbağ Beldesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
(GC-
28.07.2017 17:54:24 TSI
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