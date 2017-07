YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası

- Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:

- "Bütün hazırlıklarımızı tamamladık müsabakaları bekliyoruz"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final B Grubu Müsabakaları için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade ederek, "Alanımız her yönüyle müsabakalara hazır duruma getirildi. Tüm hemşehrilerimizi Cumartesi sabahı düzenleyeceğimiz açılış törenimize ve hemen akabinde yapılacak atlı okçuluk yarışmalarına davet ediyorum" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile ortaklaşa düzenleyecekleri Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final B Grubu Müsabakaları için Malatya'ya gelen misafirleri ziyaret ederek, müsabakaların yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Müsabakalar öncesindeki son durum hakkında Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a bilgiler veren Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, Malatya'da tarihi sporlara karşı çok güzel bir ilgi ve desteğin olduğunu söyleyerek, hafta sonundaki maçların da büyük ilgi göreceğine inandığını belirtti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final B Grubu Müsabakalarının açılış töreninin Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin de katılımıyla 29 Temmuz Cumartesi günü saat 09.30'da MAŞTİ yanındaki alanda yapılacağını ifade etti.

Yarışmaların düzenleneceği alanda ve etrafında gerçekleşen çalışmaların tamamlandığını dile getiren Belediye Başkanı Polat, "Müsabakalara katılacak kulüp idarecileri, sporcular ve antrenörlerimiz ile bir araya geldik, ayrıca müsabakaların önemli aktörlerinden atların barındıkları ağıllardaki son durumu inceledik. Buradaki bütün hazırlıklar tamamlandı, alanımız her yönüyle müsabakalara hazır duruma getirildi. Tüm hemşehrilerimizi Cumartesi sabahı düzenleyeceğimiz açılış törenimize ve hemen akabinde yapılacak atlı okçuluk yarışmalarına davet ediyorum. Müsabakalara atlarıyla birlikte katılacak olan tüm sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ülkemizin farklı kentlerinden Malatya'ya gelen kıymetli misafirlerimizi ağırladığımız için ayrı bir onur duyuyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak yarışmalara en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Polat, tarihi sporları yaşatmak adına imkanları ölçüsünde gereken desteği verdiklerini vurgulayarak, "Bu oyunlar bizim tarihimizden gelen önemli kültürel değerlerimizdir. Binicilik ve okçuluk bizim ata sporumuzdur, her ikisini birleştirerek düzenleyeceğimiz müsabakalarımız bir nevi festival havasında geçecek. Bizlerde festivalimizin sorunsuz geçmesi için tüm tedbirleri alıyoruz, ön hazırlıklarımızı tamamladık ve artık maçları bekliyoruz. Hafta sonu hemşehrilerimize şölen havasında geçecek yarışmalar izlettireceğiz" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



28.07.2017 18:08:10 TSI

NNNN