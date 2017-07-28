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Ekonomi Bakanlığı heyeti SANKO'da

- Müsteşar Yardımcısı Vekili Sönmez: "Firmaları ziyaret ederek, çözülebilir sıkıntılara yerinde çözüm bulmayı amaçlıyoruz"



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GAZİANTEP (İHA) - Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Tarık Sönmez, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 200'ün üzerinde firmayı ziyaret ederek, firmaların çözülebilir sıkıntılarına yerinde çözüm sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Sönmez ve beraberindeki heyet, devlet teşvikleri ve desteklerinde yeni uygulamaları firmalara anlatmak için geldikleri Gaziantep'te, SANKO Holding yöneticileri ile Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de toplantı düzenlendi. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Sami ve Hakan Konukoğlu, SANKO Holding Mali Koordinatörleri Tekin Alpay ve İhsan Akyol, Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ökkeş Cansız, Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Gültekin Savaşkan, Sanko Havlu Genel Müdürü Serdar Erpamukçu, SANKO Holding Finans Direktörü Mustafa Günbulut ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda; projelerde, ihracatta, ithalatta yaşanan sorunlarla devlet teşvikleri ve desteklerinde yeni uygulamalar üzerinde duruldu. Devlet teşvikleri ve destekleri ile uygulamalardaki gelişmelere ilişkin bilgi veren Müsteşar Yardımcısı Vekili Tarık Sönmez, firma ve sektör sıkıntılarını değerlendirdi. Sönmez, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaptıkları bu çalışma kapsamında 200'ün üzerinde firmayı ziyaret ederek firmaların çözülebilir sıkıntılarına yerinde çözüm sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. SANKO profesyonelleri ile karşılıklı diyaloglar halinde konulara açıklık getirmeyi öngördüklerini anlatan Sönmez, uygulanan bu sistem ile firmalara geçici değil kalıcı çözümler sağlamış olmanın yanında, yeni uygulamalar hakkında birebir bilgi vermiş olduklarının altını çizdi. GSO Yönetim Kurulu Başkanı ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu da, böyle bir uygulamanın çok yerinde olduğunu, bu ziyaretlerin firmalar için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Devlet teşvikleri ve desteklerinde bilinmeyen uygulamalara ve yapılan değişiklikler hakkında birebir bilgi verilmesinin firma yetkilileri için çok önemli bir fırsat olduğuna dikkati çeken Konukoğlu, "Böylesine önemli ziyaretlerin yapılması Türkiye genelinde firmaların performansını artırır. Firma yetkililerinin uzmanlarla bilmedikleri veya öğrenmek istedikleri konularla ilgili çalışmalar yapmaları, firma açısından çok olumlu sonuçlar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

(AKG-SD-Y)



28.07.2017 18:08:50 TSI

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