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Cumhuriyet Mahallesi kilitli parke taşına kavuşuyor

28 Temmuz 2017 Cuma, 18:08
Cumhuriyet Mahallesi kilitli parke taşına kavuşuyor

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediyesi üst yapı çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz aylarda Bahçelievler'de başlatılan kilitli parke taşı çalışmaları Cumhuriyet Mahallesinde de başlatıldı.
Cadde ve sokaklarda bir yandan yarma, dolgu ve düzleme çalışması yapılırken diğer yandan border çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Border çalışmalarının ardından kilitli parke taşı döşeme işleminin başlayacağını belirten Ceylanpınar Belediyesi Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, ekip sayısını arttırarak Cumhuriyet mahallesinde de üst yapı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kış öncesi prestij caddeye bağlanan sokakların çamurdan kurtarmayı amaçladıklarını dile getiren Altun, şunları söyledi: "İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde kilitli parke taşı çalışmasını geçtiğimiz aylarda başlatmıştık. Kış mevsimi gelmeden bu çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. Bu noktada yeni bir ekip daha oluşturarak ilçemiz Cumhuriyet Mahallesinde de cadde ve sokak düzenleme işine başladık. Hedefimiz kış gelmeden özellikle prestij caddemizin doğu ve batısında kalan sokaklarımızın tamamını çamurdan kurtarmaktır. Mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(UK-SD-Y)

28.07.2017 18:10:08 TSI
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