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Körfez Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelere ödül



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle aldığı ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor. İki ayrı yarışmada; Hereke Kalesi ve 'Her Bahçeye Bir Kiraz' projesi, 'Marka Proje' ödülüne layık görüldü.

Körfez Belediyesi, aldığı iki yeni ödülle, projelerini taçlandırmaya devam ediyor. Körfez Belediyesi, ilk ödülünü Ankara'da Etkin Belediye proje yarışmasında aldı. 'Hereke Kalesi Restorasyon' projesi ile ödüle layık görülen Körfez Belediyesi adına ödülü Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran aldı. Hereke Kalesi Restorasyon projesi daha önce de Antalya EXPO Center'da düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme yarışmasında en prestijli ödüle layık görülmüştü.

Ödül töreninde konuşan Başkan İsmail Baran, "Körfez, tarih boyunca Anadolu'nun denize açılan kapılarından birisi olmuştur. Türkiye'nin marka değeri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Aldığımız bu ödül, tarihi ve kültürel mirasların korunması doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı taçlandırıyor. Bu önemli ödülü almamız bizleri gururlandırdı. Emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(RŞ-Y)



28.07.2017 18:27:46 TSI

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